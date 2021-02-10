2011年，郑州银行确定了打造数字化银行的办行方针，定下了“科技兴行”的战略目标，决定走数字化银行企业转型之路。

科技：郑州银行高质量发展的源动力

据悉，为践行“科技兴行”战略，郑州银行总行专门成立了信息科技部，组建了由22名专业人员组成的科研团队，并投资科研基金一个亿从事科技与金融融合的研发工作。

从2013年开始，郑州银行微信银行业务启动，上线了线上营业厅、房e融、信用卡、虚拟信用卡、云闪付信用卡、小企业贷款、银企对账等小程序。

2019年，在深圳召开的DevOps国际峰会上，郑州银行获得由中国信息通信研究院颁发的《研发运营一体化（DevOps 标准）能力成熟度模型》评估证书。郑州银行也因此成为全国首家过评城商行，全国第8家过评企业。

与此同时，郑州银行基于自主研发的《郑州银行项目管理平台》和《郑州银行持续交付平台》也获得了由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

2020年6月13日，郑州银行新一代零售信贷系统成功切换。通过该项目的落地，进一步提升了郑州银行金融科技能力和小微客户融资服务能力。

创新：郑州银行高质量发展的核心竞争力

2016年，郑州银行根据总的战略发展部署，设立了创新中心，由行长直接负责，统一协调推进全行的创新工作。在此基础上，完善创新机制建设，进行创新平台打造。

为充分激发全员参与创新的积极性，总行建立了创意征集、评审及转办长效工作机制。鼓励全行员工结合自身工作实际，积极发现业务痛点及客户需求，截至2020年底，全行共征集有效创意300余项，其中有50余创意完成落地转化。

同时，郑州银行还建立了战略课题专项工作机制，引导各部门以战略发展规划为指引，对当前业务发展过程中存在的紧迫性、重要性问题进行前瞻性研究。截至2020年底，全行共完成课题研究100余项，其中有十余项课题研究成果实施了落地转化。

此外，还建立了创新项目管理机制、权责均等的创新考核激励机制，提升了创新管控效率，集中优势资源打造“拳头产品”。

在创新平台打造方面不仅成立了创新实验室，还建立了“业务需求团队+科技开发团队+专业支撑团队”业务和科技深度融合的项目团队。截至2020年，创新实验室共入驻创新项目25项，顺利出库23项，研发成功率达92%。

成立的零售/对公条线产品集中创新组织，打造条线产品专职研发队伍，进一步加强科技与业务的融合创新及各部门、条线的联动创新。

(责编：王仁宏、吕骞)