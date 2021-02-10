2021年1月份，国家能源集团各子分公司积极应对极寒天气，发挥煤炭、电力、运输等一体化产业链优势，扎实推进集团公司保暖保供部署措施落实落地，全力以赴抢外购、抓外运、抢装船、提效率、降库存、防冻车、保供应、保发电，充分发挥国家能源供应的“稳定器”“压舱石”作用，多家单位实现首月开门红。

国神公司全面落实集团一体化运营相关要求及关于东北地区保供的各项决策部署，充分释放产能，做好煤炭保供，在抓住发电负荷高峰的同时，以确保稳定供应和经济性为基础，逐厂督导提高负荷率，全力保障供热供暖，发电量完成100.25亿千瓦时，商品煤产量完成513.66万吨，销量完成576.07万吨，煤炭产销量创同比历史新高。

宁夏电力公司压实安全责任，夯实安全生产管理基础，认真研判市场形势，紧盯电网负荷需求，强化运行机组设备管理和供热设备维护，保障机组口粮，筑牢常态化疫情防控网，确保机组满发、稳发、多发，全力保障电力热力稳定供应，完成发电量97.71亿千瓦时，同比增长14.86%，环比增长1.66%；供热量862.25万吉焦，同比增长13.30%，超额完成月度电热量计划。

浙江公司积极应对低温寒潮、电负荷急剧攀升等严峻的内外部形势，抓牢安全生产，严控疫情反弹，充分利用集团一体化运营优势，加大统筹协调，不断落实各厂主体责任，加强设备消缺，优化机组运行方式，确保机组满发、稳发、多发，完成发电量46.7亿千瓦时，同比增加75.9%，超额完成月度计划。

广东公司密切跟踪督导开机组合、负荷率、燃料库存等情况并及时协调，多途径优化机组运行方式，有效调整煤炭供应计划，保障机组安全稳定运行，完成发电量27.51亿千瓦时，同比增长119%；供热量108.15万吉焦，超月度计划18.13万吉焦。

榆神能源面对当地严格的疫情管控措施，提倡矿井单位员工地轮休，降低疫情防控对生产影响，两煤矿合理安排预防性检修，调整煤种结构，通过大数据分析火车装车效率低的原因，加强落实铁路协调、优化作业流程、添加硬件配置等措施，实现商品煤产销79.6万吨，超计划5.6万吨，完成量创历史同期最好水平。

铁路装备公司面对低温、大风等恶劣天气，突出管控重点，深入现场排查整治，加大作业现场安全盯控力度，严格落实人身安全卡控措施，重点加强对冬季惯性故障及易脆裂部位技术检查，为集团公司春节保供筑牢铁路运输安全“防线”，完成厂修（Z4修）984辆、段修（Z2、Z3修）2167辆、Z1修5490辆，完成率分别为126.8%、117.2%、103%。

龙源电力加大安全环保管控力度，严格值班运行管理，强化负荷预测，并针对性开展预防性检修工作，由“被动抢修”向“主动预防”转变，保障设备安全迎战寒潮，完成发电量66.77亿千瓦时，其中风电发电量49.83亿千瓦时，均创历史新高。

神东煤炭早部署、早行动，科学合理安排生产作业计划，组织各矿井以安全为基础，科学释放产能，最大化安排煤源采购，全力保障煤炭供应，实现产量1761.8万吨。其中，外购煤353万吨，刷新历史纪录。

包神铁路抓住煤炭市场供需两旺的良好态势，科学指挥，精心组织，开源节流，吨车必争，持续做好车流与货源匹配工作，缓解疫情影响下机力紧张的局面，全线运量完成2947.4万吨，超月计划184.4万吨，创单月运量历史新高。

黄骅港务公司面对严峻的疫情防控形势，采取代理业务人员“一港专用”制，人员统一调配、物资统一管理。针对极寒天气的影响，加大派遣拖轮破冰及护航力度，高效消除外来气象浮标碍航影响，保障通航、靠泊安全，实现装船1877.4万吨，超计划122.4万吨；卸车1873.2万吨，超计划73.2万吨，分别创造历史同期最好水平。

胜利能源加强极寒天气安全生产监督检查，精心安排生产方式与检修计划，确保设备出动与系统完好，保障煤炭生产稳定运行，全面做好煤炭稳产增产与供应提效增效，完成煤炭生产255.6万吨、销售249.7万吨，分别同比增加76.1万吨、81.5万吨，均创历史新高。(李源）

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