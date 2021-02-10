新春将至，年味渐浓。与往年不同，为了降低新冠肺炎疫情传播风险，今年很多人选择就地过年。为满足广大客户在春节期间的各类金融服务需求，中国邮政储蓄银行提前部署，多措并举开展暖心服务，以金融力量助力人民群众过上安心年、幸福年。

春节防疫不放松

为切实做好春节期间疫情防控工作，邮储银行严格落实疫情防控要求，持续做好防疫管理，坚决守住和巩固疫情防控成果。

近日，邮储银行黑龙江省牡丹江市分行对节日期间疫情防控工作进行再部署，针对牡丹江市地处边境的实际情况，要求辖内网点严格落实防疫工作的扫码、测温、消毒要求，并对网点疫情防控情况进行检查，切实做到防控到位、措施有效。

受访者供图

在河北，邮储银行河北省分行在做好疫情防控的同时，精准对接医疗用品生产、医疗防护物资生产供应等领域的小微企业，加大贷款支持力度，优化授信审批流程，开辟绿色审批通道，全力支持抗击疫情。

金融服务“不打烊”

临近春节，居民购物消费、企业薪资发放、外出务工人员汇款的高峰期到来，对银行业提供配套金融服务的需求显著增加。对此，邮储银行线下线上渠道齐发力，全面做好客户金融服务。

线下服务方面，邮储银行将根据各地实际情况，统筹安排网点营业时间，合理安排资金调配，保障自助设备稳定运行，切实保障人民群众节日期间的各类金融服务需求。

邮储银行海南省分行要求辖内各网点做好网点金融服务工作，同时加强自助设备的维护检查。邮储银行山东省泰安市分行通过延长服务时间等方式，满足客户对网点服务的需求，同时还为广大客户备足新钞，做好现金消杀工作，让客户用上“放心钱”。

在有序做好线下金融服务的同时，邮储银行全力保障春节期间线上各渠道平稳运行。手机银行、个人网上银行等电子银行渠道提供7×24小时不间断服务。远程银行中心通过95580全国客服电话为个人及公司客户提供7×24小时电话银行自助语音服务、人工座席咨询及投诉受理服务，多渠道为客户提供智能客服服务。

面对疫情，春节期间稳住百姓的“菜篮子”“米袋子”，保障基本民生十分重要。邮储银行各地分行深入当地农产品经营户了解融资需求，送金融服务上门，为春节年货市场农产品供应注入金融“活水”。同时，邮储银行还通过“小微易贷”产品为小微企业提供全流程的线上金融服务，通过标准化、模型化、数据化，线上受理贷款申请、自动进行授信审批，灵活便捷，放款快速，切实用金融力量助力中小微企业踏踏实实过年。

金融知识进万家

为保障金融消费者合法权益，邮储银行加强对防范金融诈骗、非法集资等各类金融知识的宣传，引导消费者合理选择金融产品和服务，提升消费者的金融素养和风险识别、防范能力。

近日，邮储银行重庆两江分行开展了一系列金融知识宣传活动。该行通过在网点张贴海报、设置宣传栏、摆放宣传折页等方式，积极宣传普及金融知识。对于到网点办理业务的客户，工作人员向其发放反洗钱、反电信诈骗、防范非法集资等宣传资料，提高社会公众对金融风险的防范意识。

邮储银行山东省滨州市分行将金融知识宣传活动与新钞兑换有机结合。该行工作人员走访周边商户、社区、企业，对有新钞兑换需求的客户进行预约登记，同时宣传金融知识，提醒大家在新春来临之际，提高反假币意识和能力，助力人民群众过个安心祥和年。

受访者供图

惠民服务暖人心

为了响应春节假期非必要不流动的号召，很多在外工作的人选择就地过年。对此，邮储银行采取了一系列措施，提升就地过年群众的幸福感。

新春将近，置办年货成为不少家庭迎接新年的必备活动。邮储银行重庆分行联合当地多家商超、企业，推出“留渝过年，超市7天购不停”“留渝过年，电器换新享好礼”等系列优惠活动，为留渝过年客户带来实惠与温暖。

邮储银行陕西省汉中市分行推出一系列惠民活动，让就地过年年味不减。该行为当地外来务工人员及其家属送去防疫物资及年货，让就地过年群众安心更暖心。对于结对帮扶的群众，该行主动了解其家庭情况，开展公益帮扶和春节慰问活动，为群众送去温暖与祝福。

针对老年客户，邮储银行全力提供优质、便捷、贴心的金融服务。邮储银行上海分行作为上海首批代发养老金的银行之一，积极配合上海人社局开展春节期间离退休人员养老金提前发放工作，并采取了提前半小时营业、提前进行资金调度、做好老年客户办理业务引导等一系列举措，助力广大离退休人员度过一个愉快祥和的春节。在河南，邮储银行河南省驻马店市分行在网点为老年人开辟绿色通道，为前来办理业务的老年客户提供便利。

(责编：王仁宏、吕骞)