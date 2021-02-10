2020年，渤海银行北京分行以农业供给侧结构性改革为主线，聚焦乡村振兴战略，全力服务疫情防控、脱贫攻坚和“六稳”“六保”，引导金融资源持续流入“三农”领域和贫困地区，确保三农贷款投放稳定增长、精准扶贫贷款取得成效。

2020年是“十三五”收官之年，分行成立了精准扶贫工作领导小组，全面推动分行扶贫工作开展。并于2020年5月制定了《渤海银行北京分行精准扶贫工作方案》。渤海银行北京分行抓住农村各项改革机遇，顺应农业结构调整、农业现代化和绿色发展方向，在有效防控风险前提下，扩大农村基础金融服务和扶贫小额信贷覆盖面，采用间接融资或直接融资等多渠道、多层次融资方式，积极谋划京津冀三农金融服务工作，切实承担服务首都金融支农责任，贡献三农金融服务新动能。

2016年至2020年，泛海助学项目正式实施，覆盖广西、重庆、湖北、贵州、山东、陕西、河北、内蒙古、黑龙江、湖南十省。渤海银行北京分行在该项扶贫活动中，为泛海集团和贫困大学生提供资金结算服务和卡片开立及管理服务，累计向贫困家庭大学新生发卡26万余张。

为帮助贫困地区克服因疫情带来的困难，分行购买了陕西榆林市脱贫攻坚办公室认证的实际贫困户自家生产绿豆850公斤。对接扶贫平台“公益中国”购买扶贫产品，精准扶贫农户涉及211个国家级贫困县、直接帮扶2727个贫困户，扶贫品类包括大米、小米、菜籽油、红枣、山药等系列农产品。

渤海银行北京分行坚持信贷服务三农新主体。将有合理需求、符合授信条件的各类新型农业经营主体纳入授信范围，包括农业产业化龙头企业、种养大户、返乡农民工、农村青年、大学生等人群。支持粮食生产，优质作物和品种种养等三农产业、涉农企业，支持包括乡村休闲旅游服务，农业与旅游、教育、文化、健康养老等融合服务等三农新产业新业态的合理金融需求。充分利用电子银行、手机银行等渠道，为各类农业经营主体和产业个性化、小众化的服务需求。支持精准扶贫信贷业务。探索扶贫金融服务模式，坚持差异化管理，有针对性地开展扶贫信贷业务。

数据显示，截至2020年12月末,渤海银行北京分行全年为建档立卡的贫困人口发放个人精准扶贫贷款92笔，累计发放金额8086万元。零售涉农贷款从改善农民居住条件上发放个人贷款；从提高农民消费水平方面发放个人信用贷款；从涉及农民经营方面发放商用房和商业经营贷款三个方面对农户进行贷款发放，合计涉农贷款余额3956万元。

(责编：王仁宏、吕骞)