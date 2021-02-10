人民网北京2月10日电（记者毕磊）近年来，我国数字经济发展迅速。据中国信息通信研究院报告显示，2019年，我国数字经济增加值达到35.8万亿元，占GDP比重36.2％，数字经济对经济增长的贡献率高达67.7％。当前，伴随新一轮科技革命和产业变革迅猛发展，全球数字化程度日益加深，新技术、新产品、新业态正在成为新的全球经济增长点。

近日，中国社会科学院经济学部和京东科技集团宏观经济与产业研究院的专家学者就“推动数字经济和实体经济深度融合”展开深入讨论和交流。与会专家一致认为，数字经济的发展面临着许多理论与政策问题，这些问题的解决无法靠一己之力完成，需要社会各机构的共同参与。

与传统的农业经济和工业经济以土地、劳动力、资本作为关键生产要素不同，数字经济是以数据为关键生产要素、以现代信息网络为重要载体、以数字技术应用为主要特征的经济形态。“数字经济的发展应该遵循新发展理念。”中国社会科学院副院长、党组成员、学部委员蔡昉表示，数字经济的基石是实体经济，必须创造条件拓展实体经济的比较优势，才可能数字经济的坚实基础能够健康发展。蔡昉指出，在某种意义上数字经济既可以解决供给侧的挑战，也可以解决需求侧的挑战。

中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣认为，推动数字经济发展需加强三方面问题研究。一是数据要素市场的培育问题，数据越来越成为核心生产要素；二是对平台企业的包容审慎监管问题；三是如何营造数字化条件下的创新生态。数字化转型阶段，技术进步和产业发展的不确定性增大，需强化竞争政策的基础地位，构建以竞争中性为原则的政策环境，减少选择性政策的挤出效应，营造更有活力的创新生态。

全国政协常委、清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵表示，对当前我国数字经济发展的状况，要有一个基本的判断。一是中国的数字经济已经走在了世界的前列；二是数字经济正在深刻地改变我们的经济；三是中国的互联网企业格局远远没有形成；四是资本推动平台企业发展的力量非常大。基于这几方面的判断，更好地推动数字经济发展，要厘清加强监管与推动发展之间的关系，明确监管的目的是为了促进发展。同时，要兼顾保护消费者权益和中小企业更好发展。

“互联网平台生成的大数据已经展现出巨大的经济、社会价值，值得学术界和产业界深入开发研究。”京东集团副总裁、京东科技集团首席经济学家沈建光表示，数字经济的发展为企业提供了难得的发展机遇。同时面对这一发展趋势，企业也会面临着数字化的多重挑战。

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