牛起来！

就在刚刚，2021春节联欢晚会上，由中国自主研发的大型四足机器人化身“拓荒牛”公开亮相，呈现了科技感十足的演出《牛起来》。“拓荒牛”身披中国红“斗篷”，肩附祥云图案，角顶炫彩灯光。伴着音乐节奏，它们“摇摆，抖肩、扭胯、点头”，奔腾向前。

优必选春晚限定“拓荒牛”机器人在2021牛年春晚现场（受访者供图）

这是由优必选科技全新研发的首款大型四足机器人，它们以拼搏向上的深圳特区“拓荒牛”为设计原形，融合祥云及中国红等传统文化元素，以绚丽的灯光条及机械结构诠释科技美感。同时，这款大型四足机器人背后蕴含了一系列中国科技企业自主研发的硬核技术：高性能实时主控系统、力控伺服驱动器、全动力学优化算法、激光雷达定位导航算法……其中涉及的申请专利超2500件。

2017年，随着越来越多的场景应用开始落地，人工智能成为不折不扣的时代热词。2020年，人工智能搭上“新基建”，迎来又一轮发展机遇。在这一过程中，优必选科技凭借自身在人工智能和机器人领域的技术积累和先发优势，在AI赛道上，加速狂奔。让更多人才加入研发团队，让更多智能化产品“飞入寻常百姓家”。

勇当“拓荒牛” 谱写新篇章

创新发展拓荒牛，创新是引领发展的第一动力。 40年间，身处改革开放的最前沿，深圳用敢闯敢试的“拓荒牛”精神，向世界证明了经济特区发展的成功。以经济密度论英雄，以发展效率论能耐，敢于“做第一个吃螃蟹的人”，成为深圳40年来勇立潮头、开拓进取的一个缩影。

优必选春晚限定“拓荒牛”机器人（受访者供图）

作为在深圳创立和成长的人工智能和人形机器人高科技创新企业，优必选科技 “敢闯敢试”“敢为人先”，闯出了一条中国智能机器人的创新发展之路。优必选科技创始人、董事长兼CEO周剑表示：“想要未来，就不要怕做‘白日梦’。永远都不要拒绝那些看似荒诞不经的‘奇思妙想’，而是要去验证它、实践它。”

这已经是优必选科技第四次登上春晚舞台，从2016年春晚540台Alpha机器人登台齐舞到2018年春晚24台Jimu汪汪组队“热舞天团”，再到2019年春晚6台Walker机器人与演员同台表演歌舞《青春畅想》……每次亮相的背后都彰显了中国人工智能和机器人企业的硬科技创新实力。优必选科技从创立以来便延续着“深圳基因”，源源不断地释放动力，通过追求创新发展的“拓荒牛”精神，焕发新的生命力。

铆足“牛劲儿” 拓荒新领域

回首2020年，我国科技创新取得重大进展，科技创新体系不断完善。细微处见变化。随着科技的进步，机器人的功能和应用场景在不断的拓宽，从过去执行简单的指令到如今的智能助手，优必选科技赋予了它更多可能。

2019年，优必选科技自主研发的Walker机器人被国际知名机器人专业媒体The Robot Report评为全球值得关注的五大人形机器人，也是榜单中唯一一个由中国企业自主研发的人形机器人。中国科技企业正在积极推动和引领人工智能和机器人技术创新和产业化进程。

周剑表示：“目前人工智能和机器人还处于初级阶段。在这一背景下，每家公司都在探索新的市场，没有一个标杆可供参考，完全靠自己摸着石头过河，当任何领域有需求时，优必选科技都得去主动接触，如果这个需求可以承接，并且有机会继续深入，直到把垂直领域全部吃透，才有大概率形成一款客户刚需的产品。”

以智能机器人为载体，人工智能技术为核心，优必选科技打造“硬件+软件+服务+内容”的智能服务生态圈，助力经济、社会的智能化升级，赋能教育、防疫、政务、物流、康养等应用场景。

2020年，优必选智能服务机器人驰援海外14个国家和地区，覆盖9大高危场景。机器人“抗疫先锋”通过提供无接触测温、导诊咨询、口罩检测等功能，依靠实用性与便捷性实力“出圈”。

2020年6月，韩国首尔瑞草区政府在其辖区内51所小学、初中、高中陆续部署咨询测温机器人克鲁泽（受访者供图）

作为人工智能和机器人企业，优必选科技的人工智能教育业务已经落地全球多地。在国内，优必选科技人工智能教育落地约3000+所中小学。在亚洲，优必选科技助力韩国、新加坡、泰国、马来西亚、越南、柬埔寨亚洲6国开展AI教育。在全球，约有150万名学生通过优必选科技学习人工智能。

优必选科技联合杭州市余杭区落地人工智能教育项目，为全区约33000余名中小学提供课程、竞赛、实践等学习机会（受访者供图）

(责编：王仁宏、章斐然)