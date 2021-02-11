春节，是刻在中国人骨子里的节日。岁暮年初，在外工作的游子们回到家乡，吃上爸爸妈妈做的年夜饭，问候了许久未见的亲朋好友，一家人热热闹闹地过了春节，新的一年才算真正到来。

然而今年，无数在外工作的人选择配合疫情防控，不回家乡团聚，就地过年。他们或许纠结了很久，才退掉回家的车票，他们解开一早就收拾好的行囊，把买给爸妈的年货寄回家里。

最近，很多网友在抖音上传了他们异地过年的状态，也给父母发去了拜年视频。没了父母的陪伴，身在外地的他们，也在努力过好年。

妈妈不在身边，就自己动手做一顿丰盛的年夜饭。不能面对面送上祝福，就用一段短视频告诉家人，我在外面过得很好，不要担心。

“我在这边都挺好的，你们放心。”

每个在外漂泊的人，都有一个回不去又离不开的家乡。每年的春节，就是游子们回家和父母团圆的日子。

但总有些人，为了更多人的幸福和安全，不能回到家人身边。

“跟你说件事，过年可能回不去了，我要值班。”@湘西消防 发布的一段短视频里，一位消防员正在和怀孕的妻子视频拜年。

“那你就在那边好好过年，宝宝挺好的，就是总踢我。”妻子把手机贴近肚子，让远在异乡的准爸爸听一听孩子的声音。

他的心愿，是孩子出生的时候，能陪在妻子和孩子的身边。他要完成自己的职责，也不想缺席人生中的重要时刻。穿上制服，他是时刻准备着救人的英雄，回归生活，他也是妻子的丈夫，孩子的父亲。

为了配合防疫，今年很多普通人也选择了原地过年。他们没能回去的家乡，其实已经在心里回去了千万次。

深夜，一位网友开车回家，想请保安大哥帮忙打开小区门，却在无意中拍下了感人的一幕。

视频里，保安大哥正盯着手机屏幕上的电子地图，偷偷抹眼泪。地图里显示着回家路上的街景，他不住用手滑动屏幕，在虚拟世界里，一步步向家的方向靠近。

不能回家的日子里，最想念的还是家乡的父母。

“爸爸妈妈，今年不回来过年了，非常时期，我们一起控制风险。”不能回家过年，@牛仔很肥 用短视频为父母制作了一封特殊的家书。对父母的思念之情说不出口，千言万语化作一句“我在这边都挺好的，你们放心。”

为了让爸妈安心，他还展示了自己煎的牛排：“今天去朋友那边拿了一点牛排，你们看一下我煎得怎么样。你们想要什么东西，我也可以给你们寄回去，你们一定要照顾好自己。”

“妈妈寄来的干豇豆，能吃一整年”

在外打工的@小朱夫妻vlog ，今年决定不回家过年了。妈妈听说后，担心他们在外面吃不好，从湖北随州老家寄来了两大箱年货。

妈妈炸的肉圆，金黄的腊鱼，自家养的土鸡，家里杀的年猪，随州特色的泡泡青菜，还有牛肉、腊肠、腊肉、排骨、干豇豆……年货堆满了桌子，是家乡的味道，更是妈妈的味道。

“去年妈妈给我们带来的干豇豆就吃了一年，今年又可以吃一整年了。”

远隔千里的爱，不只是单向的。年货也会反向狂奔。

“爸妈：特殊时期女儿就不回去了，给家里寄点年货零食，你们辛苦了！女儿爱你们。”

不能回家过年，她为父母准备了满满一箱的年货。爸爸爱吃的小面，妈妈爱吃的酸辣粉，当甜品的黄桃罐头，下酒的花生米，可以当个菜吃的肉肠，亲戚聊天时可以吃的鸭腿小零食，还有牛肉粒、果汁、麻椒鸡……

她想遍了父母在家过年的每个场景，虽然这些场景里，今年不再有她的身影。辛苦了一年又一年，爸妈，希望时间过得慢一点，对你们好一点。

“别惦记家里啊”“妈你也别惦记我”

不能回家过年，让很多远在异乡的年轻人，失去了一年中唯一能够陪伴父母的机会。好在，即使远隔千山万水，我们和父母之间只有一条短视频的距离。无论多远，爱都会抵达。

90后女孩陈孟璇是广东佛山南海分局刑事侦查大队的一位民警，从事法医物证工作。

今年春节，坚守在岗位上的她不能回家过年。她用短视频给妈妈拜年。

手机那头的妈妈有些失落，但还是叮嘱她好好工作，“别惦记家里啊。”

“妈你也别惦记我。”

陈孟璇表示，春节在工作岗位上过年，也算是为社会做了一份贡献，挺有成就感的，“希望坚守岗位的我，和在家里的父母都能好好地过这个年。”

家在远方，亲人在我们心里。

在冰天雪地的执勤现场，在彻夜灯火通明的公安局里，在深夜的岗亭边，坚守在岗位上的警察们也通过短视频，一一向远方的父母拜年：

“爸妈，今年儿子不能回家过年了，儿子在这里给你们拜年了。”

“我在这边挺好的，在家里把自己照顾好。”

“今年不能回家陪你们过年，我在岗位上给您拜年了！”

越是没办法回家过年，越要把年过得有仪式感。

线下的阻隔给春节的团圆带来困难，但科技的发展，也为我们带来了解决方式。曾经被用于娱乐的短视频，正逐渐成为人们的社交方式、生活方式。

这个新年，抖音准备了50多款拜年特效和小游戏。如果你今年也不能回家过年，别忘了拍条短视频向爸妈拜年。

用视频告诉身在远方的家人你过得很好，给久未见面的亲友送上一句温暖的祝福，在镜头前向父母说一句当面说不出口的“我爱你们”，和家人一起看春晚、抢红包，远隔千山万水，我们的心依旧相连。

2月11日晚上，抖音会在央视总台春晚直播期间发出12亿元红包。即使不能和家人团聚一起看春晚，也可以一起上抖音抢春晚红包，拼一拼新年福气。纵然相隔千里，也能天涯共此时，感受彼此的陪伴。

新年好呀！不管你已经回到父母身边，还是在异乡过年，祝你都能过个好年。

(责编：王仁宏、吕骞)