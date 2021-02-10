人民网北京2月10日电 （记者李源）临近春节，全国近期空气质量如何？记者从生态环境部获悉，生态环境部日前组织开展空气质量预测预报会商，从结果看，春节前至初二，受高湿静稳条件和烟花爆竹燃放等不利因素影响，我国大部空气质量相对较差，部分地区可能出现中至重度污染过程；初三起，全国受持续冷空气过程影响，空气质量趋势总体向好。

春节期间全社会污染物排放量较平时有所减少

春节期间，路上车流大幅减少，施工工地、中小企业等也基本停工停产，这部分的污染排放显著降低。但重化工行业中还有大量不可中断的生产工序，例如钢铁、焦化、石化、有色等企业需要持续生产，恰恰这些行业在工业污染排放中占比很高；春节仍处于北方地区冬季采暖期间，民用采暖需求与平日相当，甚至由于长假休息，采暖需求还会有所增加。同时，烟花爆竹燃放还会在短时间内大幅增加局地排放，这在除夕夜间至初一上午最为突出。总体上看，全社会污染物排放量较平时有所减少，但是集中燃放烟花爆竹的时段会短时显著增加。

从近些年的空气质量监测数据上看，我国特别是京津冀及周边地区等重点区域在春节期间往往出现PM2.5污染过程，短时能够达到重度或严重污染水平，污染物峰值浓度基本出现在除夕夜间至初一凌晨四点之间。如果遭遇连续的静稳、高湿、近地面逆温等不利气象条件，还会导致污染过程持续数日，难以消散。

京津冀及周边地区将经历一次较长污染过程

北京市春节期间空气质量整体以优良为主，除夕至初一受高湿、静稳等不利气象条件影响，空气质量有所恶化，以轻至中度污染为主，部分时段因燃放烟花爆竹可达重度污染。春节后期，北京市空气质量总体以优良为主，部分时段会出现轻度污染。

京津冀及周边地区将经历一次较长污染过程。春节前期，受不利气象条件影响，空气质量逐步转为中至重度污染，其中2月10日区域北部受弱冷空气扰动影响，空气质量略有改善。春节期间，除夕夜间（11日晚）受烟花爆竹燃放和不利气象条件影响，区域内污染程度将进一步加重，京津冀中南部以重度至严重污染为主；初一（12日）开始，受持续东北方向弱冷空气影响，区域中北部污染逐步缓解，但区域中南部受冷空气影响有限，缓解过程有所滞后。春节后期，受强冷空气影响，空气质量逐步改善。

东北地区除黑龙江和内蒙古东部基本优良外，其他地区春节前半段有污染过程，除夕和初一期间，吉林中西部和辽宁中西部以轻至中度污染为主，辽宁中部可能出现重度污染。后期空气质量有所好转，大部分地区转为优良，部分地区为轻至中度污染。

西北地区空气质量总体较好，陕西关中和陕南西部地区除夕至初二前后将持续出现中至重度污染过程。新疆天山北坡地区扩散条件较差，春节后半段将出现一次中至重度污染过程，部分时段可能达到严重污染，其他地区总体良好。

华东地区前期受降水影响，空气质量整体优良，除夕夜间至初一凌晨受烟花爆竹燃放影响，局地短时中度至重度污染。后期受不利气象条件影响，长三角北部地区空气质量为轻至中度污染，局部短时可达重度污染。

华南地区空气质量总体以优良为主，湖北中西部和湖南北部初一前后出现一次污染过程，以轻至中度污染为主，部分时段有重度污染风险。春节后半段，广西北部有轻至中度污染风险。

西南地区整体空气质量不容乐观，除夕至初二期间，成都平原、川南地区空气质量以轻至中度污染为主，部分地区可达重度污染。春节后半段，空气质量有所好转，成都平原、川南部分城市为良至轻度污染，其余地区为优良。

提倡广大公众春节期间尽量不放或少放烟花爆竹

随着近年来各地不断完善烟花爆竹管控措施，全国除夕初一空气质量呈逐年改善趋势，重污染天数逐年减少。考虑到今年除夕初一期间，我国大部分地区大气扩散条件均不理想，为减少污染排放、降低污染峰值、保护广大人民群众身体健康，生态环境部提倡广大公众春节期间尽量不放或少放烟花爆竹，过一个安全、祥和、绿色、健康的春节。

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