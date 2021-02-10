市场监管总局：春节期间严查囤积居奇、哄抬价格等违法行为
2021年02月10日14:03 | 来源：人民网
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人民网北京2月10日电 （记者李楠桦）记者从市场监管总局获悉，市场监管总局党组书记、局长张工9日赴北京市调研春节期间食品安全和市场价格监管等工作时指出，春节期间要加强米面油、肉蛋奶、蔬菜、水果等生活必需品价格监测监管，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、价格串通等违法行为。
张工指出，安全监管是市场监管的首要职责。各级市场监管部门要强化食品安全监管，进一步加大监督检查和宣传引导力度，督促食品生产经营者严格落实疫情防控和食品安全主体责任，严格进口冷链食品管理，规范生产经营场所管理，防范食品污染风险，切实保障食品安全。
张工强调，各级市场监管部门要深刻认识做好春节期间疫情防控和市场监管工作的重大意义，严格落实《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》要求，把市场监管各项工作落细落实落具体。此外，要引导农批市场实施食品安全信息化追溯管理，积极推动加强主要大型农产品批发市场安全检测和追溯体系升级改造，提升大宗农副产品食品安全智慧监管水平。
(责编：李楠桦、章斐然)
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