既来之则乐之，快手超级播周杰伦大年初一开唱啦！
快手超级播王炸来袭！大年初一，在快手，周杰伦将首次线上开唱，并邀请到天王级别的歌手朋友们唱聊新年，在快手齐拜年。打开快手搜索“周同学”，即可预约2月12日这场大年初一晚8点的周同学唱聊会，不容错过！
在这场名为“既来之，则乐之”的唱聊会上，周杰伦王炸好友将组团亮相——除“节奏K”萧敬腾、“顽童K”庾澄庆、“钢琴K”郎朗，还有超神秘五人组合惊喜登场。而陈汉典、阿Ken、Will、冠霖也将悉数到场。
惊喜阵容之外，更有意想不到的精彩环节将在直播间轮番开启，杰伦和他的好友还会送出大量红包，还有周同学潮玩、周杰伦签名黑胶唱片等超值大礼！
消息一经发出，一众粉丝纷纷感慨“爷青回！”，更直言“别说唱聊，就算他们嗑瓜子我也要守全场！”
这不，史上最强唱聊夜，来就对了！
不少杰迷还记得2020年的7月26日，周杰伦在快手进行了自己的直播首秀。半小时内直播观看人次破6800万，微博热搜榜上相关话题占了四席。没有唱歌的周杰伦，用一组精彩流畅的魔术表演令粉丝意犹未尽，表示“结束得太快就像龙卷风”。
牛年大年初一，周杰伦与他的好朋友们将奉上一场视听盛宴，金曲串烧，绝对令乐迷大饱耳福。此外，还少不了杰伦与好友的趣味互动环节，可以说是一种“近距离演唱会+综艺”的双重体验。
猜测再多都押不准真正的精彩，实力担当爆笑的互动，静待唱聊会一见分晓！
值得关注的是，快手今年从2月1日至2月26日每晚8点推出“超级播”活动，26场直播涵盖电商、脱口秀、晚会、跨次元、喜剧、演讲、游戏、综艺、知识分享等细分领域，同时300明星共襄盛举，将春节期间社交娱乐的互联网社区文化推向高潮，内容上满足全网用户各式各样的拥抱、互动需求。
而当用户对于温暖、信任、陪伴的情感需求达到峰值，在年初一更是启用周杰伦和他的朋友们与大家见面，让这场充满聚会氛围感的唱聊会，不仅是一场fan meeting，更是周董邀请大家一起跨屏参与的新春狂欢趴！加入朋友间的聚会不需要过多的客套和寒暄，聊天游戏，格外契合大年初一的过年气氛。毕竟都是打入周董朋友圈内部的人了，大可豪横一点！
快手陪你过大年，热闹惊喜在身边！定好闹钟，2月12日晚8点，锁定快手观看“既来之，则乐之”唱聊会，接收来自周杰伦的牛年第一份祝福！
天青色等烟雨，周董初一在等你。
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