核心阅读：

·2020年中国期货市场成交量创历史新高，连续两年大幅增长，成交金额437.53万亿元。

·中国农产品表现亮眼，在全球成交量排名中包揽前10名，前20名中占有14席。

·品种创新加速推进，截至2020年底，中国期货与衍生品市场上市品种数量达到90个。

人民网北京2月10日电 （记者王震）2020年中国期货市场高速发展，成交量61.53亿手创历史新高，连续两年大幅增长。此外，中国4家期货交易所全球排名稳中有升；在各品种全球成交量排名中，中国农产品表现亮眼，包揽前10名。

成交量创历史新高 农产品包揽成交前10名

中国期货业协会数据显示，2020年，中国期货市场成交 61.53亿手（单边，下同）和437.53万亿元，同比分别增长55.29%和50.56%。中国期货市场成交量占全球期货市场总成交量的13.2%，较2019年占比11.5%提升了1.7个百分点。

2001-2020年中国期货市场成交量和成交额。数据来源：中国期货业协会

全球排名稳中有升，2020年，中国4家期货交易所表现良好，大商所、上期所、郑商所和中金所在全球交易所期货和期权成交量排名中分别位居第7、第9、第12和第27。在全球农产品、金属和能源类品种的成交量排名中，农产品表现尤其亮眼，中国品种包揽前10名。中国农产品、金属、能源在各品种成交前20强中分别占14席、11席、7席。

品种创新加速推进 期货公司资本实力增强

2020年，中国期货市场加快新品种上市步伐，全年一共上市了12个品种，包括4个商品期货品种、8个商品期货期权品种。截至2020年底，中国期货与衍生品市场上市品种数量达到90个。

中国期货公司资本实力有所增强，截至2020年底，中国期货公司总资产9848.25亿元，净资产1350.01亿元。具体来看，经纪业务收入192.30亿元，同比增长49.13%；投资咨询业务收入1.26亿元，同比减少11.14%；资产管理业务累计收入8.97亿元，同比增长16.05%；风险管理公司业务本年累计业务收入2083.50亿元，同比增长17%。

2018-2020年期货公司主要业务收入情况。数据来源：中国期货业协会

(责编：王震、章斐然)