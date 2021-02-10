新春走基层——
除夕将至，菜市场里年味浓
图为江西省乐平蔬菜农产品批发市场。（人民网杨曦 摄）
2月9日深夜11点，一辆辆装载着新鲜果蔬、水产海鲜的大货车从江西乐平蔬菜农产品批发市场北门驶入，批发市场一天中最繁忙的工作序幕由此拉开。素有“江南蔬菜之乡”美誉的江西省乐平市地处赣东北腹地，蔬菜种植业发达，是全国无公害蔬菜生产示范基地。
卸货、分发、挑选、包装……工作人员忙碌的身影穿梭在市场各处。2月10日凌晨3点左右，市场内人声鼎沸，达到了客流量的高峰。挑选好的农产品被小货车再次装载驶离，4点左右，市场内的喧嚣才渐渐归于平静。
图为装满蔬菜农产品的大货车。（人民网杨曦 摄）
就在这里，新鲜的食材被运往华东六省一市的各个农贸市场，装满老百姓的菜篮子，做成美味佳肴，摆上千家万户的餐桌。
“除夕马上就要到了，要准备最好、最新鲜的食材，这样一家人吃得开心，红红火火迎新年。”李奶奶年过七十，身体仍然很硬朗。儿孙们担心她劳累不让她买菜，她却坚持要来农贸市场，亲自为年夜饭做准备。
图为农贸市场内的肉摊。（人民网杨曦 摄）
“给我来四条鳜鱼，杀的时候鱼鳞去干净，一会儿再过来拿。”李奶奶跟鱼贩嘱咐了两句，又转身往肉铺走去，“我孙子最爱吃鳜鱼了，他们家的鱼新鲜，我经常来。”一提到孙子，李奶奶止不住乐呵呵地笑了。
每逢春节，农产品价格都会有一定程度的上浮，属于季节性波动。今年同样如此，但由于各种农产品货源充足、供应稳定，菜价上涨并不明显。“除了灯笼辣椒今年涨价比较厉害点，别的都没怎么涨。”李奶奶说。
图为农贸市场内的菜摊。（人民网杨曦 摄）
对于菜贩来说，今年春节相比往年的忙碌稍显轻松一些。“因为疫情，今年外地回来过年的人少了，饭馆预定的酒席数量也减少了，自然销量不如往年。“谭女士告诉记者，“生意是受到了点影响，不过控制好了疫情，大家健健康康、安安全全过年才是最重要的。”
农贸市场外，小雨还在淅淅沥沥地下着。江西的春节总赶上雨季，但过年的热闹气氛丝毫没被雨水影响，街道上人潮涌动，忙着置办年货的身影预示着农历新年马上就要到来。
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