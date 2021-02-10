核心阅读：

·随着疫情防控形势好转，各项保供稳价措施发力，生活必需品供应市场充足，品种丰富，完全可以满足“就地过年”群众节日消费需求。

·商务部推出“外卖不打烊”活动、市场供求状况日监测制度、加强疫情防控等举措，充分做好“就地过年”群众生活服务保障工作。

人民网北京2月10日电 （记者王震）今日，国务院联防联控机制就春节期间服务保障和疫情防控情况举行发布会，商务部消费促进司司长朱小良指出，近期生活必需品供应市场充足，完全可以满足“就地过年”群众节日消费需求，全国百万商家加入“外卖不打烊”活动，推出外卖年夜饭预定和送餐服务。

朱小良表示，商务部初步摸排，今年全国36个大中城市“就地过年”人数比往年增加了4800多万。按照通常情况下每人每天“二两肉、半斤粮、一斤菜”的消费量匡算，完全可以满足“就地过年”群众节日消费需求。

同时，为充分做好“就地过年”群众生活服务保障工作，商务部组织指导各地充分研判“就地过年”人口规模变化、市场供需结构变化，因时因势、因地制宜采取得力措施，确保春节期间市场供应量足价稳。

一是加强货源组织。北京各大商超的重要民生商品储备量是平时的2到3倍，天津提前储备8个月的米面油供应，上海加强与外省供应基地的产销衔接，日供应保障能力，猪肉在8000头以上，蔬菜7000吨以上，水产品1000吨以上。

二是保证营业时间。我们广泛动员商贸企业春节期间开门营业、延长时间，全国百万商家加入“外卖不打烊”活动，推出外卖年夜饭预定和送餐服务，深圳、四川等地数千家商场、超市延长营业时间。南京市的品牌连锁超市各门店、农产品批发市场、农贸市场在春节期间不休市、不歇业。

三是投放政府储备。根据市场需求变化，适时组织投放蔬菜、肉类等政府储备，增加市场供应，稳定市场预期。去年12月以来，全国商务系统共组织投放中央与地方的政府储备肉17万多吨；地方储备蔬菜80多万吨，鸡蛋1万3千多吨。

四是强化联保联供。建立完善跨区域联保联供机制，组织生活必需品骨干保供企业，及时向河北调运2.9万余吨生活物资。制定《北京市生活必需品保供工作方案》，力保首都重要生活必需品量足价稳。精准指导黑龙江、吉林等疫情地区生活必需品保供工作。

五是便利年货置办。会同有关部门开展为期一个月的“2021年全国网上年货节”。江苏餐饮协会发布首批包括500家企业和2000个门店的“年货到家”实体名单。上海市各区政府发挥全市482个“平价肉”专柜和502个“平价菜”专柜保基本功能，满足低收入群体基本消费需求。

六是加强疫情防控。印发新版商场超市、农贸市场、餐饮、展览、住宿、家政等12个行业疫情防控技术指南，督促商贸企业细化工作措施，筑牢疫情防线，确保万无一失。我们要求商贸企业既要严防严控，又要保持商务为民的初衷，对老年人等特殊群体采取帮扶措施，体现人文关怀。

七是监测市场动态。每日跟踪全国185个大型农产品批发市场交易量与批发价格，启动36个大中城市春节期间市场供求状况日监测制度，掌握底数，及时发现并处置市场异常波动。

(责编：王震、章斐然)