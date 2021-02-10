原标题：融创中国向石家庄市慈善总会捐赠1000万元

捐赠签约仪式现场。（融创石家庄公司供图）

2月8日，融创中国向石家庄市慈善总会捐赠1000万元，用于定向资助受新冠疫情影响的困难群众生活补助，帮助缓解疫情影响、纾困解难。

捐赠证书。（融创石家庄公司供图）

据了解，融创中国自2016年战略布局石家庄以来，致力于传递城市的爱与温暖，通过提供公益产品，践行社会责任，促进城市居民生活品质。疫情期间，该企业组织志愿者积极投身志愿者工作，并采购井陉滞销农副产品，定向捐赠给藁城区红十字会；2020年疫情期间公益助农，以家乡味千里驰援湖北。

融创北京区域集团总裁助理兼石家庄公司总经理易绪兵接受媒体采访。 （融创石家庄公司供图）

“在疫情持续防控和复工复产两条战线上，在传递城市爱与温暖的共建价值观的引导下，融创中国与石家庄同在，我们坚持一手抓发展，一手抓公益，团结一心，众志成城，共建美好未来，以爱与温暖让城市充满向心力。”融创北京区域集团总裁助理兼石家庄公司总经理易绪兵在接受媒体采访时表示。

(责编：董童、吕骞)