交通银行成功发行首批外币同业存单
2021年02月10日17:13 | 来源：人民网-金融频道
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2月9日，交通银行成功发行首批银行间市场外币同业存单。首期外币同业存单发行总额1亿美元，期限1个月，利率0.11%。
2月5日，市场利率定价自律机制发布《关于推出外币同业存单的通知》（以下简称“通知”），宣布即日起在银行间市场推出外币同业存单，进一步丰富同业存单计价币种，丰富金融机构境内外币融资渠道。通知发出后，交通银行快速跟进，紧密对接人民银行、交易中心、上海清算所，在最短时间内明确项目计划和落地方案，两个工作日内完成内外部协调，率先在春节前成功完成外币同业存单的发行与登记。外币同业存单的成功推出，既拓宽了交行外币流动性的补充渠道，也为全市场提供了优质的外币投资品种。
据了解，交通银行同业存单发行业务长期保持快速发展，截至2020年末，全行同业存单发行余额5296亿元，全年累计发行284期，累计发行金额7367亿元，荣获2020年银行间市场“优秀同业存单发行人”第一名。2020年全国疫情最困难之际，交行在人民银行、交易中心、上海清算所的指导下，首批成功发行疫情防控专项同业存单，为抗击疫情争取了资金和时间。
交通银行相关负责人表示，将继续发挥市场利率定价自律机制核心成员作用，做大做强同业存单业务，力争在更多币种、期限上提升定价能力，加快创新产品探索与落地，在激烈的市场竞争中继续扩大身位优势。交通银行作为银行间市场核心交易商，将积极参与交易中心重要基础设施建设，在人民银行指导下，落实关于扩大金融市场对外开放及“上海金融发展三十条”有关工作部署，继续与各市场主体通力合作，推动中国金融市场高质量发展。
(责编：董童、吕骞)
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