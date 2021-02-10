春节临近，从全国各地发出的年味包裹正逐渐被送到消费者手中。“很多快递公司都停运了，一些店家告知发不了货，还退了三单的退款给我。本应10日才能收到货，结果8日就收到了，真的应该感谢这些商家和邮政，一直在为千家万户付出辛劳，给消费者带来方便快捷的服务。”2月8日，一位拼多多用户收到年货后，在一家主营广东特产的店铺上留下了这样的评价。

与往年不同，在各地倡导就地过年的背景下，“网购年货、网上送礼”成为2021年春节的主流方式，广大消费者的过节消费也从线下转向线上。据拼多多方面表示，截至目前，平台“春节不打烊”相关打标产品销量较去年同期上涨逾170%。除加大力度保障假期商品供应外，还将在春节期间加码对“原年人”就地过年的补贴，推出系列活动，让消费者放心收获实惠。

据了解，目前，拼多多已与邮政、顺丰、韵达、极兔等快递公司达成春节物流保障协议，为消费者提供7×24小时不间断的商品和物流服务。同时，还与国内1000多个农产区合作，全力满足消费者节日期间对“米袋子”、“菜篮子”等产品的需求。尤其在米面粮油等产品的供应方面，与企业都制定了严格的春节服务标准。消费者下单后，商家会在48小时内发货；如果商品遇到运输损坏等情况，拼多多将协助消费者索赔，保障产品价格和售后服务都不受假期影响。

“今年，我们非常重视消费者的购物体验与消费权益。除了货品不打烊，还将高质量地推进快递不打烊、服务不打烊，确保运力和人员充足，做好春节保障工作。”拼多多相关负责人表示。

(责编：董童、吕骞)