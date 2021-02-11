本报北京2月10日电 （记者王浩）记者从水利部获悉：1月中旬以来，随着气温回升，黄河部分封冻河段逐渐开河，下游已于2月3日全部开河。截至2月9日，黄河封河长度仍有793公里，其中上游714公里，中游79公里。目前黄河凌情总体平稳可控。

受降雨持续偏少和局部地区水库蓄水不足等影响，浙江、广东、福建、广西、湖南、云南等省份出现不同程度旱情。旱区各地及时采取应急调水、修建抗旱应急工程、限制高耗水行业和发电用水以及拉水送水等有效措施，春节期间群众基本生活用水可以得到保障。

水利部提出，各级部门做好黄河防凌和南方旱区抗旱工作，确保人民群众过一个平安、欢乐、祥和的春节。春节期间，务工人员有的就地过年，有的返乡过节，抗旱保供水范围更广，同时高度重视脱贫地区群众用水需求，把抗旱措施抓得更实更细。加强凌情旱情监测预警，精细调度水利工程，针对春节期间可能发生的突发情况，进一步细化应急处置预案，把措施落实到村、到人，确保防凌安全和旱区群众用水安全。

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 04 版）

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