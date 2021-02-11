本报北京2月10日电 （冯华、杨璐）记者从国家航天局获悉：2月10日19时52分，中国首次火星探测任务“天问一号”探测器实施近火捕获制动，环绕器3000N轨控发动机点火工作约15分钟，探测器顺利进入近火点高度约400千米，周期约10个地球日，倾角约10°的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星，实现“绕、着、巡”第一步“绕”的目标，环绕火星获得成功。

首次火星探测任务由地火转移阶段进入火星捕获阶段后，“天问一号”环绕器携带的中分辨率相机、高分辨率相机、磁强计、矿物光谱分析仪、离子与中性粒子和能量粒子探测仪等载荷将陆续开始工作，对火星开展多维度探测。

自2020年7月23日成功发射以来，“天问一号”探测器已累计飞行202天，完成1次深空机动和4次中途修正。后续“天问一号”还将经过多次轨道调整，进入火星停泊轨道，开展预选着陆区探测，计划于2021年5月至6月择机实施火星着陆，开展巡视探测。

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 04 版）

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