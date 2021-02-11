图①：兰州市一家餐饮企业员工在制作半成品年夜菜。

图②：浙江湖州市德清县乾元镇开展“送福到船家，就地过大年”活动。

图③：北京虎坊路社区卫生服务中心医护人员坚守岗位迎新春。

人民视觉

视频连线 亲情浓浓

本报记者 罗珊珊

“闺女，你馅放太多了，一会下水煮容易散开。”

“那我少放一些，这样差不多吧？”

临近春节，在北京朝阳区宝星园小区，某银行职员顾涵正在父母视频指导下包饺子。

顺着顾涵的目光，记者看见了摆在桌上的平板电脑，视频电话那头，顾涵的父母也在做着同一件事——包饺子。北京和江苏宿迁，顾涵和父母之间隔着约800公里的距离，但物理距离阻隔不了亲情，顾涵与父母跨越千山万水实现了“云”上团圆。

“刚决定不回家过年的时候，有点担心在老家宿迁的父母难以接受。”顾涵坦言。出人意料的是，顾涵刚一提出要留在工作地过年，父母立马表示理解。“闺女，今年情况特殊，安全第一，你在外面好好照顾自己，不用担心我和你爸。”电话里，顾涵的母亲反过来宽慰顾涵。

母亲的话让顾涵心里一暖，开始筹划在北京就地过年。虽然人在外地过年，但家乡的味道少不了。阳台上挂着香肠，冰箱里放着腊排骨、肉圆，餐桌旁摆着阜宁大糕。“这些都是我妈从家里寄过来的，香肠、腊排骨是她亲手做的，阜宁大糕是我们那儿的特产，这些食物代表着家的味道，也是记忆里的年味儿。”顾涵说，今年春节很多快递不停运，让亲情可以通过包裹温暖在外工作的人们。

吃的有着落，娱乐活动同样有新意。“虽然不能回去挨家挨户拜年，但通过视频电话依然可以问候亲戚们。”顾涵笑道。

“饺子包好啦。”顾涵说，这个春节，与家人相聚在“云”端，安全又暖心。

就地过年 暖意融融

唐志宏

“让我没想到的是，出差在外，也能跟同事一起感受春节的喜庆。”陈珏是北京某公司哈尔滨分公司的职工，前不久他从哈尔滨来北京公司总部出差，因为疫情防控需要，不能回哈尔滨老家过年。前不久，他收到了公司发来的过年慰问短信，询问他春节期间住宿有没有问题、餐饮有没有保障等。

“对于除夕的安排，公司总部提供了多种选择。”陈珏说，可以选择到公司食堂吃年夜饭，之后回住处看春节联欢晚会，也可以在住处过节，把公司准备的年夜饭带回去。年夜饭很贴心，有汤圆、水饺、火锅、炒菜等，特别丰富，充分考虑了大家饮食上的地域差异，让每位员工的春节尽可能过得快乐、过得安心、过得难忘。

陈珏说，今年就地过年，他可以打开视频，和亲人、好友连线，“云”上拜年，感受别样精彩。

春节是团聚的日子，但因为疫情防控需要，多地倡导就地过年，非必要不出行，许多在外务工就职人员选择就地过年。很多企业在保障员工异乡过年方面下足了功夫，担起了社会责任。山东昌乐一家公司为员工发放“春节大礼包”，内有丰富的年货、日用品；上海一家企业在职工年度奖金之外，还发放就地过年“红包”；江苏南京某公司为就地过年的员工补贴半个月房租；四川成都某企业为就地过年的员工安排的娱乐活动丰富多彩，体育运动、沙盘游戏、知识竞答等应有尽有。

减少聚餐 吃得美美

本报记者 齐志明

“今年我们已经在美团外卖上预订年夜饭盆菜外卖啦！”在广东广州市海珠区居住的魏晓柯是东莞人，早年来广州工作，现已在广州安家。

过去除夕晚上魏晓柯都会带孩子回东莞过年，除夕夜的餐桌上少不了豆皮鸡、烧鹅、道滘肉丸等东莞传统菜。今年因为疫情原因，她取消了返乡计划，也不打算去外头酒店吃，年夜饭干脆点起了外卖。

“一开始父母担心春节点外卖吃不好。”魏晓柯跟父母解释道，盆菜外卖跟人们理解的外卖快餐有很大区别，推出外卖年夜饭的基本都是大餐企，做出来的年夜饭跟在店里吃的没有太大差别，并且还能选择小份，更适合小家庭。“既响应了不聚集的倡议，又不比店里吃得差，气氛还更好了。小家庭团圆饭，照样很丰盛。我打算给在东莞的父母也点上一份，让他们除夕也别下厨了。”

今年的年夜饭，很多家庭都不搞大团圆式聚餐，而是偏爱居家吃饭。《百度2021年货搜索大数据》显示，相比去年8—12人居多的年夜饭预订类型，今年预订人数排名前三的是单人份、2人份以及4人份。

各部门各地区各单位也为小家庭年夜饭提供支持。1月5日，广州市商务局发布相关工作指引，鼓励春节期间餐饮服务业提供定制化年夜饭外卖服务和团餐预订配送服务。1月20日，中国烹饪协会发出倡议，鼓励餐饮企业开发适合外卖外带的年夜饭。目前，美团外卖已经与众多外卖品牌商户联合打造线上年夜饭和新春套餐。便利蜂执行董事薛恩远说，春节期间尤其是除夕当天公司将继续加大外卖配送力度，保证外送服务的门店比例不低于80％，并继续保留“无接触配送”这一选择，尽可能多地服务在家消费人群。

宅家“充电” 收获多多

本报记者 王 珂

“尽管回不了老家，春节假期一样能过得很充实。”北京海淀区一家互联网公司员工周峰今年决定留在北京过春节。放假前几天，他就给自己制定了一个充实的“宅家假期安排”。

对于平时工作节奏紧张的周峰来说，春节宅在家能让他“喘口气”。周峰任职的公司正处于快速发展阶段，忙起来连吃饭都只能将就，更别提休闲了。现在春节假期，可以自己自由安排和支配，周峰盘算着要好好利用起来。

“健康是第一个关键词。”今年刚刚三十出头的周峰，前几天体检时被医生告知有轻度脂肪肝，叮嘱他平时要加强锻炼。为此，周峰专门买了一台跑步机，计划在春节假期正式启动新年健身计划。

在周峰的假期安排里，每天晚上7点到8点是健身和运动时间。这几天睡觉前，周峰会在网上学习一些基本的健身和运动技巧，比如运动前热身、运动后拉伸的方法，还有在跑步机上运动的安全注意事项等。“如果每天坚持运动，就能把运动习惯培养起来。”

周峰假期安排的第二个关键词是学习。“平时输出多、输入少，假期要给自己‘加油充电’。”在周峰看来，互联网公司竞争激烈，要想不落伍，就必须保持一个坚持学习的状态。他在网上订购了1000多元的书籍，覆盖了技术、管理、文学、历史等领域，每天上午、下午、晚上各安排一个小时的读书时间。“泡杯茶、看看书，想想都觉得惬意。”

当然，休闲娱乐也是少不了的关键词。周峰的假期安排里，除了自己烹饪大餐，还有看大片。过去一年，受疫情影响再加上工作忙，周峰一直没机会去电影院看电影。最近，他购买了某视频网站的会员卡，“春节假期一天看一部经典作品，好好过一过大片瘾。”周峰很期待。

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 05 版）

(责编：郝江震、白宇)