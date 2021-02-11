人民网北京2月11日电 （记者 车柯蒙）2月10日，记者从国家税务总局了解到，随着春节临近，全国年货市场火爆，年味越来越浓。增值税发票数据显示，春节前，米面粮油、营养保健、家电音像、服装家纺消费均有较大幅度增长；烟花爆竹销售呈正增长。

国家税务总局增值税发票数据显示，除夕前7天，综合零售行业销售收入同比增长14.8%，增速较高。从具体行业看，食品类消费支出同比增长12.2%，其中传统年货销售旺盛，米面粮油、肉禽蛋奶、蔬菜瓜果、糖果零食同比分别增长7.2%、19.4%、16.9%和11%；受疫情持续影响，消费者对养生、保健的需求增长明显，营养保健类年货销售收入同比增长7.7%。过年期间，看书“充电”成为不少消费者的选择，图书报刊及音像制品销售收入同比增长13.8%。纺织服装销售收入同比增长6.5%，特别是服装销售同比增长23.2%。“爆竹声中一岁除”，传统春节用品中烟花爆竹销售收入同比增长8.2%。

为巩固来之不易的疫情防控成果，不少人们响应倡议选择“就地过年”，外来人口聚集的地区年货销售旺盛。北京、上海年货销售收入同比分别增长16.4%和26.7%，常州、深圳等地年货销售同比分别增长超过30%。

全国各地的土特产和节日礼品通过物流网络温暖送到家。国家税务总局增值税发票数据显示，除夕前7天，物流快递服务同比增长14.5%，为在异地过年的人们享受家乡年味提供有力支撑。

(责编：申佳平、高雷)