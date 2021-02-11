操作系统是管理计算机软硬件的“大管家”，也是决定其性能的关键技术领域。2月8日，中科院量子信息重点实验室的科技成果转化平台合肥本源量子科技公司，发布具有自主知识产权的量子计算机操作系统“本源司南”。专家表示，经测试该操作系统能数倍提升现有量子计算机的运行效率。

量子计算机是国际热点研究领域，目前全球范围内可供使用的量子计算机仅有约50台。在量子计算资源稀缺的情况下，如何高效稳定的发挥算力，成为量子计算发展的新难题。参考经典计算机的思路，操作系统成为有效管理、利用量子计算资源的关键技术。

“如果把量子芯片比喻成人的心脏，量子计算机操作系统就相当于人的大脑，量子应用软件则是血肉。”中科院院士、中科院量子信息重点实验室主任郭光灿说，一个好的操作系统，可以让量子计算机的运行更加高效、稳定。

据介绍，近期本源量子研究团队开发出的“本源司南”操作系统，在量子计算任务并行化执行、量子芯片自动化校准、量子资源系统化管理功能等方面取得突破。

郭光灿介绍，据研究人员测试，本源司南量子计算机操作系统能够数倍提升现有量子计算机的运行效率。

近年来，本源公司先后开发出量子测控一体机、量子计算机“悟源”等产品，并上线6比特的超导量子计算云平台。他们介绍，此次新发布的量子计算机操作系统，将用在量子计算云平台上，提供给全球用户体验。

(责编：申佳平、吕骞)