查市场 保供应
2021年02月11日09:32 | 来源：人民网－人民日报海外版
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连日来，浙江省湖州市德清县纪委监委深入商场、超市、农贸市场等，对蔬菜、粮油等民生物资库存数量、销售价格及相关职能部门履职情况开展督查，保障群众基本生活物资供给稳定有序。图为2月7日，在德清县阜溪街道三桥农贸市场，阜溪街道纪工委联合市场监管部门对农副产品供应情况进行监督检查。
谢尚国摄（人民视觉）
(责编：申佳平、吕骞)
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