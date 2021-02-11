本报记者 葛孟超

中国银联近日发布《2020移动支付安全大调查报告》，这是中国银联携手商业银行及支付机构连续第十四年跟踪调查中国消费者移动支付安全行为。报告显示，随着信息技术的不断发展，移动支付已渗透到生活的各个领域，98%的受访者将移动支付视为其最常用的支付方式，较去年提升了5个百分点。其中，二维码支付用户占比达85%，相较2019年增加了6个百分点。“移动支付便捷性已连续3年成为受访者选择移动支付时首要考虑的原因，其次是习惯使用与优惠、促销活动等，移动支付已经渐渐深入百姓日常生活。”中国银联风险控制部高级总监王宇说。

在移动支付频次上，报告显示，每日三付是2020年移动支付的平均水平，支付频次超过3次的比例较2019年大幅提升11%，超过5次的比例占总人群的1/4，“95后”是高频支付的主力军。

王宇表示，疫情激发新业态、新模式，更多线下支付的场景向网络直播、医疗支付等更多消费场景迁移、延伸。报告显示，30%的受访者会经常使用网络直播购物。新兴的线上支付平台与线下，小摊贩、菜场、水果店等小型实体商店等有机融合，在疫情期间受到居民青睐，成为居民日常生活中不可或缺的一部分。

在移动支付安全性上，报告显示，98%的受访者认为移动支付是安全的。不过，认为自我保护能力非常好的受访者仅占所有受访者的28%，更多的受访者认为自己的自我保护能力仅仅是比较好或者是一般。“民众对于移动支付的安全性比较认可，但自我保护能力不足，安全防范意识尚有提升空间。”王宇说，报告显示，大多数人认为其安全防范措施相对薄弱，特别是高龄与低收入群体使用的支付验证方式种类单一、不安全移动支付行为偏多。

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