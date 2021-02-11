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就地过年，“过”出了怎样的新消费？

2021年02月11日09:47 | 来源：央视网
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原标题：就地过年，“过”出了怎样的新消费？

　　10日上午，国家统计局发布1月份CPI数据，同比下降0.3%，开年首月由涨转降，这样的数据在释放怎样的信息？而今年的春节与以往也不同，人员流动减少，留在当地过年的人数增加，这个春节，物价能稳定吗？供应跟得上吗？促消费会有效果吗？《新闻1+1》今日连线国家发改委市场与价格研究所主任郭丽岩，共同关注：就地过年，“过”出了怎样的新消费？

　　春节将至 买年货成为首要选择

　　今天(11日)上午10点，北京市大兴区天宫院街道融汇社区等5个封控社区，解除封闭管控，买年货、理头发成为了大家的首要选择；而在全国各地的超市、市场里，市民挑选商品，满载而归；今天(11日)上午国家统计局公布了2021年1月份我国居民消费价格指数。

　　1月份CPI为何出现负增长？春节错月是主因

　　国家发改委市场与价格研究所主任 郭丽岩：去年春节是在1月中下旬，今年春节是在2月中旬，去年春节前的购物、出行、旅游主要消费集中爆发在1月份，所以那个时候消费起来了，价格起来了，对比基数就高了。今年春节相应的一些消费是分散在1月份和2月份上旬来进行的。由于去年1月份对比基数高，今年消费又分散在两个月，所以相对而言今年的价格涨幅没有去年高，所以CPI当中的新涨价因素对CPI的支撑就没有去年那么明显，这个就是受春节错月因素的影响。CPI不是我们某种商品的绝对价格，它是一个价格涨幅的概念。如同大家所看到的，这个月CPI可能是在零上下小幅波动的走势，我们看CPI不能单看一个月的数值，还要看一个长期的趋势。大家都记得物价从去年1月份的5.4%，持续降到了现在零左右，我认为说明了物价调控，重点商品民生保供稳价方面，其实做了大量工作，物价已经回落到平稳区间了，我认为物价是稳住了。

　　蔬菜价格上涨10.9%，主要受寒潮等极端天气因素影响

　　国家发改委市场与价格研究所主任 郭丽岩：在去年底今年初，我们基本上在全国比较大的范围，经历了前后两波比较明显的寒潮等极端天气。在蔬菜当中，尤其是绿叶菜，受极端天气影响，它的生产、调运，其实都会产生影响，这就让局部市场的供应量趋于紧张，所以支撑了价格在往上走。极端天气也好，还有当前疫情散发对于个别地区交通的影响，都在逐步退去。蔬菜尤其是绿叶菜，它的生养周期相对比较短，在极端天气过后，主要的大城市和蔬菜主产地也是极力在恢复蔬菜种植，优先保证主要城乡人群的蔬菜供应。不断档，不脱销的基础之上，进一步通过压实各个地方“菜蓝子”工程的作用，通过平价商店投放一些低于市场价的蔬菜储备等来稳定市场，平抑市场价格。就我们近期1月底、2月初对于蔬菜市场高频数据的观测，部分蔬菜品种的价格已经稳住了，有的已经是稳步向下调整的一个趋势了。

　　如何看待猪肉价格同比下降3.9%？

　　国家发改委市场与价格研究所主任 郭丽岩：猪肉价格下降3.9%，它其实是CPI当中猪肉价格同比的一个降幅，它是今年1月份和去年1月份相比的降幅，是相对的概念。我们要看的是猪肉的一个绝对价格，现在老百姓买的市场上的零售精瘦肉的价格，大概在29元左右，那么2月份可能比1月份的高点下来一两块钱了。猪肉之前价格的上涨，其实跟前年，非洲猪瘟相关的疫情是关联的，我们从非洲猪瘟疫情恢复之后，持续了一年多各个部门在激励生猪产能不断地恢复。据目前可看到的数据来讲，去年底今年初，主要生猪产能恢复的水平，已经接近正常年份的90%了，上游生猪市场产能的恢复，就为下游我们猪肉市场有效供应量的增加，提供了一个很好的支撑。猪肉是春节老百姓餐桌上最重要的一类过年的当家菜，它的价格恢复，其实对于我们稳住所有的重点民生商品的走势而言，是具有标杆意义的。

　　春节将至，如何稳物价、促消费？

　　春节将至，在“就地过年”的倡议下，不少人留在城市过年，各地都在加大货源组织和调运力度。针对“就地过年”带来的消费需求增长，市场供应是否已经做好准备？价格又是否符合居民期待？

　　怎么看待1月份CPI数据体现出来的消费疲软？

　　国家发改委市场与价格研究所主任 郭丽岩：当前消费的一个新的特征，就是因为受到疫情散发等相关影响，原来更多接触式的、集聚式的消费，变成现在更多是无接触式的，通过网络线上的消费在扩大。在出行旅游消费下降的同时，我们也观测到，自1月20号网上“年货节”启动以来，全国网络零售额已经超过7000亿的规模。尤其是网上餐饮消费，与去年同期相比是50%的增速，说明消费的形式和模式在当前发生了变化。今年新年新消费的最大特征就是网络线上消费替代了传统消费，支撑起了今年节日性的消费。所以从整个消费来看，我们考虑到它形式模式的转变，整个消费的规模其实应该是没有降特别多的。

　　消费形式受限下，如何促消费？

　　国家发改委市场与价格研究所主任 郭丽岩：消费的形式受限，但是消费的渠道和方式在不断拓展，我们观测到传统的线下实体商家，在把它的商品服务转到线上，提供一篮子的模式。原来餐饮我们外出就餐，现在可能是打包年货套餐，打包年夜饭的形式，通过外卖配送到家庭。还有一类现在的商家，他们其实更多的挖掘不同年龄层次的人在过年期间不同的消费偏好，紧紧抓住商机，打健康牌，文化娱乐牌，网上年味的牌。像在这些方面，商家抓住商机之后，其实我们能够观测到，今年对于某些善于转型，抓住商机，把线下品牌做到线上的，其实反倒是一个化危为机，不断提升自己的一个很好的契机。

　　物价统计，消费类别纳入新的消费形式，意味着什么？

　　国家发改委市场与价格研究所主任 郭丽岩：CPI其实是离老百姓最近的宏观物价指数之一，CPI根据居民消费支出结构，每五年调整一次，今年刚好又是基期轮换的这一年，从这个月开始调整。这次调整之后，我们的CPI典型商品篮子里边，加了更多新产业、新业态、新模式相关的消费，把这五年来居民消费支出当中，占比较高、新凸显出来的商品和消费纳入到CPI的篮子当中，就是一个目的，使得我们CPI能够更好地接近居民消费支出的结构，体现当前的消费物价真正的运行态势。

　　在“就地过年”的倡导下

　　更多外地人群加入本地春节消费

　　这个春节的整体消费情况

　　将会迎来巨大的增长

　　今天(11日)是除夕

　　祝大家过年好！

(责编：申佳平、吕骞)

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