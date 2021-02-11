原标题：快告诉爸妈好消息！这11省份退休人员养老金提前领

除“打工人”就地过年可领补贴外，退休人员也领到了新年“红包”。中新经纬客户端注意到，已有11省份提前发放2月养老金，有你家吗？

11省份2月养老金提前到账

2021年春节假期是2月11日至2月17日，据中新经纬客户端不完全统计，为了让企业退休人员提早拿到养老金，北京、上海、天津、海南、福建、安徽、甘肃、江苏、江西、广西、广东等11省份提前发放养老金等社保待遇。

如，北京明确，考虑到2021年2月的社会保险待遇发放时间恰逢春节假期，将原本应在2月15日和16日发放的各项养老保险待遇、工伤保险待遇、失业保险待遇，全部提前到2月10日发放到位。自2021年3月起，北京市各项社保待遇将恢复原时间正常发放。

江苏表示，为让全省858.34万企业退休人员能在春节前拿到养老金，将原定于每月15日发放的养老金，2月提前至8日前全部发放到位。

福建将原定于2月15日发放的企业退休人员养老金待遇，全部提前至9日发放到位，让全省162.48万名企业退休人员提前领到养老金。

江西明确，将原为2月15日左右发放的养老金，提前到春节前将全省企业职工养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险待遇发放到位。

另有广西表示，2021年2月份的基本养老金以及各项失业保险待遇、工伤保险待遇、职业年金提前至2月9日前发放。

养老金17连涨可期

养老这一民生话题一直是百姓关注焦点。自2018年起，我国退休人员养老金连续三年保持5%左右的上涨幅度。

2021年养老金如何涨、涨多少广受退休人员关注。据《经济参考报》消息，2021年，退休人员养老金即将迎来17连涨，业内预计，涨幅或在5%以内。

中国社科院世界社保研究中心执行研究员张盈华对媒体表示，综合考虑2020年消费物价指数以及经济增速影响，2021年养老金上调幅度将在3%-5%之间。城乡居民养老金待遇也有望上调，多地已在紧锣密鼓推进。

据悉，城乡居民基本养老保险待遇由基础养老金和个人账户养老金构成。其中，基础养老金由中央和地方确定标准并全额支付给符合领取条件的参保人。中央根据全国城乡居民人均可支配收入和财力状况等因素，合理确定全国基础养老金最低标准。

中新经纬客户端注意到，微信号“江苏新闻”1月21日称，在当天召开的江苏人力资源和社会保障工作会议上获悉，2021年江苏基础养老金省定最低标准将提高至每人每月173元。此外，据齐鲁晚报1月3日消息，2021年，山东提高居民基础养老金最低标准，由每人每月180元提高到190元。

不止如此，养老金还为资本市场带来利好消息。今年1月1日起，人社部《关于调整年金基金投资范围的通知》正式实施，提高权益类资产投资比例上限至40%，将为资本市场带来3000亿的增量资金。

(责编：申佳平、吕骞)