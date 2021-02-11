潘福达

原标题：北京：数字人民币红包昨晚热乎到账

252万市民预约 5万人中签

数字人民币红包昨晚热乎到账

本报讯(记者 潘福达)数字人民币来了！昨晚9时，“数字王府井 冰雪购物节”活动的数字人民币红包通过摇号抽签的方式一次性发放，5万名中签幸运儿可根据活动规则下载“数字人民币APP”，并开立个人数字钱包获取红包。一些市民兴奋地晒出了中签截屏，打算第一时间尝鲜数字人民币红包带来的支付新体验。

“数字王府井 冰雪购物节”活动由北京市东城区人民政府主办，通过预约报名、抽签发放红包的方式，向中签人员发放5万份数字人民币红包，每份红包金额200元。据了解，本次活动共有超过252万名市民预约报名，在活动启动1小时内，有8万多人完成了报名，显示出市民对本次活动的极大热情。

中签市民可根据中签短信的指引下载数字人民币APP，选择报名时所选运营机构开立数字人民币钱包，获取数字人民币红包，并于2月10日(腊月廿九)21时至2月17日(正月初六)24时内在指定线上电商或指定线下商户进行无门槛消费。线上可在京东商城“数字王府井 冰雪购物节”专区消费，线下可在王府井指定商户使用，商户名单可通过“魅力王府井”微信小程序查看。

记者查询发现，王府井指定商户共有75家，包括王府井工美大厦、北京市百货大楼、东方新天地、王府井书店等。

昨晚，记者来到王府井工美大厦商场，商场三层的每层收银台窗口处，都醒目摆设“欢迎使用数字人民币e-CNY”的标牌，收款POS机也已更新升级。“您看，收银页面多了‘数字人民币’选项，消费者可以主扫也可以被扫，还支持‘碰一碰’支付。”在商场一层的北京2022冬奥会官方特许商品旗舰店，收银员向记者展示了POS机的页面。

“目前商场内所有商家均支持数字人民币支付，用户支付时有了新选择。”工美大厦商场副总经理牛超介绍，几天前银行工作人员前来调试设备并对收银员进行了培训。“收银时和微信、支付宝一样方便快捷，数字人民币还是央行发行的法定货币，消费者支付起来更安心。”他表示。

中签者也可在线上使用数字人民币红包。线上商户名单需通过京东APP“数字王府井 冰雪购物节”活动专区查看。据了解，此次活动是数字人民币研发过程中的一次常规性研发测试，如后续有需要公众参与的活动，相关部门会及时公开相关信息。

本次数字人民币试点活动支持围绕冬奥食、住、行、游、购、娱等全场景进行线上线下消费，是鼓励市民“就地过年”的一次创新实践，将有效提升消费动力和群众获得感，促进北京建设国际消费中心城市。

金融科技专家苏筱芮表示，北京作为金融科技监管试点的先锋阵地，将担当起数字经济助力“就地过年”的排头兵。她认为，此次北京市数字人民币红包试点活动举办恰逢其时，一方面，此前数字人民币红包已有其他城市的试点经验作为良好铺垫；另一方面，结合“就地过年”推出活动既能够顺应时势，也能够为消费拉动内需带来良好助力。

新闻内存

数字人民币将与纸币长期共存

去年下半年以来，数字人民币面向公众试点测试的步伐逐渐加快，离我们的生活越来越近。数字人民币究竟是什么？纸币会因此被完全替代吗？

记者获悉，数字人民币是由人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，与纸钞和硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。数字人民币是“人民币的数字化”，在可预见的将来，数字人民币会和纸币长期共存。

中国人民银行数字货币研究所所长穆长春曾公开解释，微信支付、支付宝和数字人民币不在同一维度上，微信支付和支付宝是金融基础设施，是“钱包”；数字人民币是支付工具，是“钱包”的内容。数字人民币发行后，消费者仍可用微信和支付宝支付，只不过“钱包”里装的内容增加了人民银行数字货币。

(责编：申佳平、吕骞)