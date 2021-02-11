本报记者 刘 歌

道口烧鸡、黄桥烧饼、酱肘子……中国年夜饭餐桌上的美味佳肴，跨越山水来到俄罗斯。由中国驻圣彼得堡总领事馆发放的“春节包”里，除了舌尖上的美食，还有防疫物资、新年贺卡。它们满载着祖国的牵挂和祝福，让海外游子倍感温暖。

在牛年新春来临之际，为传递党和政府的关心关爱，外交部部署我驻外使领馆，向海外同胞发放“春节包”。“春节包”里既有口罩、消毒湿巾、一次性手套、洗手液、连花清瘟胶囊等防疫物资，也有各使领馆根据当地实际情况定制的“礼品”。有的使领馆放入新年挂历、春联福字、瓜子花生、茶叶等，有的放入中国特色丝巾、毛绒玩具、泥塑牛、中国结，充满节日气氛。

在埃及的中国留学生马潇潇用视频记录了收到“春节包”的时刻：使馆大院里，五星红旗高高飘扬，一排排红色的“春节包”，摆放得齐整又喜庆，她打开手机，现场和家人视频连线，让远在国内的亲人们放心。马潇潇说，自疫情发生以来，留学生们就持续收到国内送来的物资，这让大家倍感温暖和安心。

“每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话，就是恭喜恭喜……”“请把我的歌，带回你的家，请把你的微笑留下……”近日，莫斯科英才学校的师生代表们制作了一个短视频，孩子们在白雪皑皑的大地上边唱边跳，用歌声表达喜迎新春之情，表达对“春节包”活动的感谢。视频里，背景音乐《我和我的祖国》贯穿始终，仿佛在倾诉着游子们的心声。

连日来，为了让大家及时收到“春节包”，各使领馆的工作人员加班加点，用心设计、分装、打包、派发。我驻黑山大使馆发放的“春节包”里，使馆工作人员亲笔书写每一张贺卡，并在信封上绘制了寄托美好寓意的花卉图案，十分精美。我驻塞内加尔大使馆全员上阵，帮着把防疫物资和慰问品一样样分装好。

在一些疫情严重的国家和地区，使领馆采取逐一邮寄的方式发送“春节包”。我驻汉堡总领事馆的几位工作人员利用休息时间整理名单，装箱寄出后还逐一查询物流状态，确保发放到位。

“山水不隔爱，中华一家亲。”海外留学生和华侨华人纷纷表示，今天的守望相助，是为了未来更好地相聚。“让我们拼过寒冬的磨砺，共迎春来！”“祝祖国繁荣昌盛，人民幸福安康！”

《 人民日报 》（ 2021年02月11日 03 版）

(责编：申佳平、吕骞)