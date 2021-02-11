本报香港2月10日电 （记者连锦添）面对诸多挑战，香港国际金融中心地位是否稳固？香港金融管理局总裁余伟文近日撰文阐释香港的真实情况，以事实廓清迷思。他在解答外界关注的几个问题时指出，香港没有出现资金外流，私人财富没有撤出香港，金融机构没有撤出香港，香港资本市场并未褪色。

香港是否出现资金外流？出任金管局总裁16个月的余伟文，依据政府统计数据作了回答。他认为情况“刚好相反，资金是净流入”。如果资金持续流出，港元汇率应会转弱，银行存款也会减少。事实上，港元汇率在2020年一直处于强方，且由于资金持续流入，强方兑换保证自去年4月以来共计被触发85次，金管局从市场买入500亿美元，是2010年以来金额最高的一年。同时，香港的银行存款总额在2019年和2020年均上升，2019年增长2.9%，2020年再升5.4%。

余伟文表示，资本自由流动是香港作为国际金融中心的根本，由于流入的资金多于流出，基本上保持资金净流入港元体系，港元市场在有序、稳定运作。

许多香港市民开设离岸账户，是否私人财富正撤出香港？余伟文回答：事实上香港的私人财富管理业务持续增长。香港私人银行的资产管理规模在2019年上升19%，香港仍是亚洲最大的私人财富管理中心，全球排名仅次于瑞士。根据主要私人银行的初步数据，2020年香港该行业延续增长趋势，可有双位数的增幅。

“整体而言，香港资产管理公司数量从2019年底的1808家增至2020年底的1878家，在疫情冲击下仍保持3.9%的增幅。”余伟文表示。据金管局了解，部分金融机构因业务重心转变或集团整合而退出香港市场，但不断有新的金融机构落户香港，带来新的业务与扩展计划。据金管局的最新统计数据，香港是亚太地区继内地之后规模最大的私募基金枢纽，总资产管理规模在2019年达到1600亿美元，全球规模最大的20家私募基金中有15家在香港设有机构，不少为地区总部。私募投资基金落户香港的兴趣浓厚，自去年8月香港引入有限合伙基金法律框架后，仅5个月就有90多只有限合伙基金在香港注册。

在回答“香港的资本市场褪色了吗”时，余伟文指出香港资本市场蓬勃发展。香港交易所2020年集资额在全球排名第二。“股票通”日均成交量在2020年上升逾1倍，目前国际投资者持有的内地A股，约七成经香港交易；“债券通”的表现同样出色，日均成交量在2019年增长2倍，2020年增长达82%，目前逾50%国际投资者的债券交易、他们所持有的约25%债券经香港完成，反映香港高效并与国际接轨的金融基建有很大的发展空间。

“香港历史故事穿插了各种危机，但我们总是凭那股‘做得到’的香港精神推翻末日论者的观点，这次也不会例外。”余伟文写道。

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