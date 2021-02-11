2021年1月全球黄金ETF净流入13.8吨
2021年02月11日10:35 | 来源：新华网
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新华社北京2月11日电（记者王希）世界黄金协会日前发布数据，今年1月全球黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）实现净流入，流入量为13.8吨，至此全球黄金ETF资产管理规模升至3765吨（约合2260亿美元）。
1月份，各区域黄金ETF基金表现参差不齐：欧洲基金占全球黄金ETF流入的主要份额，持仓量增长17.5吨，其中英国黄金ETF基金领跑，持仓增加9.4吨；北美地区黄金ETF基金持仓下跌6.3吨；亚洲黄金ETF资产管理规模基本与上月持平；其他地区总持仓增加约2.7吨。
黄金ETF产品以实物黄金为依托，自2003年面世以来逐渐受到投资者青睐。2020年全球黄金ETF表现不俗，前10个月呈现连续净流入态势，全年净流入规模超过877吨。
业内人士分析称，通过黄金ETF投资黄金的需求依然强劲，是黄金投资需求增长的最重要驱动力。
(责编：杨光宇)
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