新华社北京2月11日电（记者董瑞丰）记者日前从中国科学院软件研究所获悉，该所研究员张振峰与合作团队在区块链核心技术——拜占庭容错（BFT）共识研究中取得创造性突破。该成果发表在第27届国际计算机与通信安全大会上。

据悉，研究团队提出了小飞象拜占庭容错（DumboBFT）算法，解决了异步共识算法设计的理论难题，且在性能上大幅提升并全面超越了当前工业界采用的蜜獾拜占庭容错（HoneyBadgerBFT）算法，可为我国区块链基础设施建设提供强安全、高性能、可扩展的新一代技术。

BFT共识算法具有运行性能高、资源消耗低、易于部署等特点，得到了工业界的青睐，广泛应用于国内外区块链系统中。

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