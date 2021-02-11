新华社北京2月11日电（记者姚均芳）记者从中国银行了解到，中行近日顺利完成境外5亿美元“玉兰债”定价，并获上海清算所发行登记，这是上海清算所和欧洲清算银行于去年12月8日宣布推出“玉兰债”业务后的首单交易。

“玉兰债”通过上海清算所与欧洲清算银行建立的金融基础设施连接，为中资发行人面向国际市场发债提供便利。上海清算所作为境内金融基础设施，直接服务中资发行人，提供债券无纸化登记服务。国际投资人直接或间接通过欧洲清算银行持有“玉兰债”，并通过欧洲清算银行开展结算。中行此单“玉兰债”成功发行，标志着依托金融基础设施跨境互联互通服务的国际市场债券发行业务正式通航。

据介绍，首单“玉兰债”发行规模5亿美元，期限3年，发行利率0.86%。本次发行吸引了众多国际投资者关注与积极认购，约50家获配投资者涵盖主权机构、银行、资管、基金等各类机构，地域分布覆盖亚洲、欧洲、南美洲等。

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