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“吃完年夜饭就回甲板干活，也是一种快乐”——除夕连线海上作业的“科学”号科考船

2021年02月11日13:53 | 来源：新华网
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新华社青岛2月11日电（记者张旭东）在万家团圆之际的除夕，我国新一代远洋综合科考船“科学”号正在西太平洋执行科考任务。记者通过微信联系到航次首席科学家董冬冬，他说：“吃完年夜饭就回甲板干活，也是一种快乐。”

董冬冬告诉记者，“科学”号是1月20日从青岛起航，赶赴西太平洋执行国家基金委远洋科考任务，目前已完成计划工作量的一半以上。“今天是除夕，我们在每个房间门上贴了福字，驾驶台挂了红辣椒、小牛等饰品，餐厅也是装扮一新，挂了各国国旗还有气球。”

虽然年味很浓，但海上作业却一点没耽误。除夕当天，他们依然安排了海底地震仪作业，预计下午4时左右才能回收回来。“本来我们是一天24小时作业，人员轮换，但船和设备不休息。今天除夕特殊，我们就安排晚上6时到23时30分放假，让大家放松一下。但驾驶台和轮机部还是要有人值班。”

今天是“科学”号厨师最忙碌的一天，他们为每个桌准备了14个菜，有白斩鸡、糖醋黄花鱼等。海底地震仪回收完毕后，科考队员一起到餐厅包水饺。“我们还准备了文艺节目，69个人一起吃年夜饭，一起过新年。”董冬冬说。

本航次大部分科研队员都是第一次在海上过春节，很多年轻的研究生还是第一次不在父母身边过春节。董冬冬介绍，大家精神状态都很饱满，有这样的经历也很难得。不过晚上和家人视频，估计想家的情绪会比较强烈。

董冬冬告诉记者，这个航次，几名年轻队员晕船很厉害，吐得一塌糊涂，但是到了值班时间仍然强打精神坚守岗位。一些年轻科研人员孩子未满周岁，只能在网络好时和家人视频聊天，缓解一下思乡之情。作业海区温度高达30多摄氏度，但队员在甲板作业要“全副武装”，穿着厚厚的工装、工鞋，戴着安全帽，工作没几分钟就汗流浃背。

“收揽作业类似拔河，需要大家劲往一块儿使。队员们自发地喊着号子收揽。”董冬冬说，“我们整个航次50天，但来回的航渡时间就需要20天，作业时间非常宝贵。因此，大家都是全力以赴，保质保量完成科考任务。”

董冬冬已是第三次在海上过春节，2015年春节也是在“科学”号上。他说：“这次条件好多了，可以视频聊天。前两次网络条件还不好，微信经常都上不去。这两天我和爱人刚接通视频，10岁的儿子就抢过去手机，小家伙想我了。”

“其实海上过年也有它的快乐，六七十个人在一起很热闹，而且深夜的星空特别漂亮，这就是一个海洋科技工作者的酸甜苦辣。”董冬冬说。

(责编：杨光宇)

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