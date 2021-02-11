新华社昆明2月11日电（记者严勇）记者从云南省永德大雪山国家级自然保护区了解到，该保护区日前首次拍摄到国家一级保护动物西黑冠长臂猿滇西亚种活体照片，并确认其种群数量达到3群10余只。

近期，中国科学院昆明动物研究所专家团队深入该保护区，对西黑冠长臂猿开展为期六天的监测。监测过程中，专家团队听到西黑冠长臂猿鸣叫，并抓拍到其在树上活动的视频。经现场分析，确认该保护区现有西黑冠长臂猿滇西亚种3群10余只。

参与监测的中国科学院昆明动物研究所研究员蒋学龙介绍，西黑冠长臂猿为国家一级保护动物，其在全球的总数仅有1200只至1500只，绝大部分分布在云南省无量山、哀牢山一带。

蒋学龙说，西黑冠长臂猿滇西亚种仅分布在澜沧江以西，永德大雪山国家级自然保护区有极小种群生存，现通过调查监测，确认发现有3群10余只。这说明该保护区生态系统结构较完整。

(责编：杨光宇)