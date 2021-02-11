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呵护宝宝“口粮”！工信部婴配乳粉追溯体系覆盖近90%国内产量

2021年02月11日14:30 | 来源：新华网
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新华社北京2月11日电（记者张辛欣）奶粉安全直接关系到婴幼儿的健康，守住奶粉安全的底线，事关无数个家庭的幸福。记者近日从工信部了解到，工信部基本建成婴配乳粉追溯体系，国内婴配乳粉骨干企业均已接入追溯平台，平台覆盖近90%的国内产量。消费者可通过微信搜索“婴配乳粉追溯”小程序，扫描产品包装二维码进行查询。

近年来，工信部在国产婴幼儿配方乳粉行业开展追溯体系建设工作，要求企业主动公开产品的关键质量信息，并采用标准先行的方式，帮助企业规范生产流程、采集关键节点工艺控制参数等，提升信息化建设水平和质量控制能力。

根据天眼查专业版数据，我国经营婴幼儿奶粉相关业务，状态为在业、续存、迁入、迁出的企业超过15.8万家。

工信部数据显示，目前，伊利、飞鹤、君乐宝、完达山等国内婴配乳粉骨干企业均已接入追溯平台，平台覆盖近90%的全国总产量，这里不仅包括绝大多数国内婴配乳粉企业的产品，还包括外资企业在国内生产的产品，总追溯数据量达到11.6亿条。

同时，工信部开发并上线“婴配乳粉追溯”微信小程序，消费者通过小程序扫描罐底等包装加贴的二维码，可查询婴配乳粉主要原料来源地、合格证明、产品检验报告、生产许可证编号等32项内容，部分企业能查询到“诚信评价证书”。

下一步，工信部将继续扩大婴配乳粉追溯体系覆盖面，提升我国婴配乳粉企业内部管理能力、产品质量控制能力和行业发展水平。

(责编：胡永秋、吕骞)

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