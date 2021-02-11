新华社乌鲁木齐2月11日电（记者顾煜）正值新春佳节，位于新疆塔里木盆地的中国石油塔里木油田11日喜获油气“大礼”：重点预探井——满深3井在8000米以深超深层获高产工业油气流，日产油1610立方米、天然气52.5万立方米，油气当量1690吨，创塔里木盆地沙漠地区单井日产量最高纪录。

据塔里木油田介绍，满深3井位于新疆沙雅县境内，2020年6月30日开钻，今年1月10日完钻，井深8010米。包括这口井，以及此前在满深1井、哈得32井的大发现，证实塔里木盆地富满区块7500米以深的碳酸盐岩发育着良好的油气储层，夯实了富满区块“十四五”时期建成年产油气当量500万吨生产能力的资源基础。

满深3井所在的富满油田是塔里木油田原油上产的主力区块和最现实的增储上产阵地，去年以来，这一区域已打成25口百吨油井，建成年产油气当量150万吨的生产能力。

塔里木盆地被认为是世界油气勘探难度最大的地区之一，塔里木油田在这里建成了我国最大的超深油气生产基地。目前，塔里木油田在塔克拉玛干沙漠腹地有10口8000米超深井正在钻进。

2020年，塔里木油田油气产量当量3080万吨，全面建成3000万吨大油气田和300亿立方米大气区，一举成为我国第三大油气田,成为我国油气增储上产重要战略接替区。根据规划，塔里木油田将力争2025年油气产量突破4000万吨、2035年达到5000万吨，全面建设世界一流的现代化大油气田。

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