人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

塔里木盆地新春获油气“大礼”

2021年02月11日14:41 | 来源：新华网
小字号

新华社乌鲁木齐2月11日电（记者顾煜）正值新春佳节，位于新疆塔里木盆地的中国石油塔里木油田11日喜获油气“大礼”：重点预探井——满深3井在8000米以深超深层获高产工业油气流，日产油1610立方米、天然气52.5万立方米，油气当量1690吨，创塔里木盆地沙漠地区单井日产量最高纪录。

据塔里木油田介绍，满深3井位于新疆沙雅县境内，2020年6月30日开钻，今年1月10日完钻，井深8010米。包括这口井，以及此前在满深1井、哈得32井的大发现，证实塔里木盆地富满区块7500米以深的碳酸盐岩发育着良好的油气储层，夯实了富满区块“十四五”时期建成年产油气当量500万吨生产能力的资源基础。

满深3井所在的富满油田是塔里木油田原油上产的主力区块和最现实的增储上产阵地，去年以来，这一区域已打成25口百吨油井，建成年产油气当量150万吨的生产能力。

塔里木盆地被认为是世界油气勘探难度最大的地区之一，塔里木油田在这里建成了我国最大的超深油气生产基地。目前，塔里木油田在塔克拉玛干沙漠腹地有10口8000米超深井正在钻进。

2020年，塔里木油田油气产量当量3080万吨，全面建成3000万吨大油气田和300亿立方米大气区，一举成为我国第三大油气田,成为我国油气增储上产重要战略接替区。根据规划，塔里木油田将力争2025年油气产量突破4000万吨、2035年达到5000万吨，全面建设世界一流的现代化大油气田。

(责编：胡永秋、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局增值税发票数据显示：年货消费稳步增长 市场年味正浓
　　人民网北京2月11日电 （记者车柯蒙）2月10日，记者从国家税务总局了解到，随着春节临近，全国年货市场火爆，年味越来越浓。增值税发票数据显示，春节前，米面粮油、营养保健、家电音像、服装家纺消费均有较大幅度增长；烟花爆竹销售呈正增长。…
天问一号探测器成功实施火星捕获
　　人民网北京2月10日电 （赵竹青）据国家航天局消息，2021年2月10日19时52分，中国首次火星探测任务天问一号探测器实施近火捕获制动，环绕器3000N轨控发动机点火工作约15分钟，探测器顺利进入近火点高度约400千米，周期约10个地球日，倾角约10度的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星，实现“绕、着、巡”第一步“绕”的目标，环绕火星获得成功。 首次火星探测任务由地火转移阶段进入火星捕获阶段后，天问一号环绕器携带的中分辨率相机、高分辨率相机、磁强计、矿物光谱分析仪、离子与中性粒子和能量粒子探测仪等载荷将陆续开始工作，对火星开展多维度探测。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部