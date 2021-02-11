全国供销合作社系统超市春节期间供货充足
2021年02月11日14:45 | 来源：新华网
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新华社北京2月11日电（记者侯雪静）记者11日从中国供销集团了解到，中国供销集团旗下1400多家新合作超市春节期间供货充足，米、面、粮、油、肉等重要商品储备较去年同期增加30%。
中国供销集团新合作公司有关负责人表示，新合作超市提前两个月与农产品生产基地、供货商合作，组织好蔬菜、水果、米面粮油等重要年货货源，确保春节期间生活必需品供应不断档、不脱销，并尽最大可能保证质优价廉。
针对春节期间销售旺季，全国供销合作社系统超市线下强化年货商品特色陈列，并推出丰富多彩的让利促销活动；线上强化商品推介宣传，并提供配送到家服务，让老百姓买得舒心便利，过一个祥和、欢乐的春节。
(责编：胡永秋、吕骞)
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