申佳平

除夕夜，华灯上，万家星光点点。往年的此刻，我们或许正与家人欢聚一堂，吃着家乡菜，聊着家常事。今年, 为抗击新冠肺炎疫情，许多在外打拼的“异乡人”响应号召，选择留在原地就地过年。

尽管如此，可过年，年味儿不能少，仪式感不能丢。无论是一人“轻”食，还是饕餮盛宴，在年夜饭中，一道令人魂牵梦萦的家乡美食从不缺席，吃上一口，人们心中就能充满浓浓的满足感和幸福感……

推荐人1号：

董小男，35岁，湖北荆州人，从事互联网媒体运营，在北京就地过年

推荐菜品：三鲜

菜品关键词：吃鱼不见鱼，鲜得吞舌头

菜品制作难度指数：3颗星

菜品制作时长及主要食材：30分钟，鱼糕、蛋饺、肉丸子、鹌鹑蛋、黑木耳、猪肝、火腿肠、荸荠

菜品推荐语：

“三鲜”的主料是鱼糕、蛋饺和肉丸子，鱼糕是湖北的名菜，以“吃鱼不见鱼，鱼含肉味，肉有鱼香，清香滑嫩，入口即溶”被人称道。蛋饺以鸡蛋为主料做成饺子皮，以猪肉为主料盘出饺子馅，色泽鲜明、软糯浓香。而肉丸子则是由鲜肉捏成丸子状、油炸制成。主料辅以鹌鹑蛋、猪肝、火腿肠、黑木耳、荸荠，操作简单、好看又好吃、还带着丝丝清甜，是荆州人民团圆饭上必备的一道菜。

每次过年进入倒计时，婆婆都会提前备好鱼糕、蛋饺和肉丸子，放进冰箱保存。除夕清晨，婆婆就开始忙活了，将冰箱里的食材拿出来解冻，洗菜、切菜、熬汤……半个小时之内，一碗汤汁清澈、口感鲜美的“三鲜”制作完毕，散发着阵阵清香。黄金万两，此刻也不如这一碗“三鲜”来得迷人。

推荐人2号：

汤圆，28岁，山东烟台人，从事媒体编辑，在北京就地过年

推荐菜品：全家福

菜品关键词：浓郁咸鲜，汤汁泡饭一绝

菜品制作难度指数：2颗星

菜品制作时长及主要食材：15-20分钟，大白菜、姜、粉条、豆腐干、肉丸子、炸肉、炸豆腐干、大虾等等

菜品推荐语：

“全家福”在我们家有几十年的“地位”了。白菜象征百财聚来，粉条代表幸福绵长，所有的食材汇聚一锅寓意全家团圆，绝对是我除夕必不可少的一道菜。妈妈说，从她小时候开始，除夕就有这道菜，不过那时候只有大白菜、粉条、豆腐。到了我这一代，经济条件变好，食材也逐渐丰富，这道菜加入了山东人过年喜欢吃的炸丸子、炸里脊、炸豆腐干等等，更添浓郁风味。值得提到的是，“全家福”一定要用大汤碗盛出来，各种食材层层叠叠镶嵌其中，真是肉眼可见的丰盛，幸福感满满。

推荐人3号：

周周爸，34岁，浙江温州人，从事教研工作，在北京就地过年

推荐菜品：葱油黄鱼

菜品关键词：无黄鱼不成宴

菜品制作难度指数：4颗星

菜品制作时长及主要食材：5-8分钟，黄鱼、葱末、姜片、姜末

菜品推荐语：

鱼是年夜饭上不可或缺的一道菜，承载了人们对“年年有余”的愿望。对于温州人来说，“无黄鱼不成宴”。来自东海的大黄鱼肉质鲜嫩、味甜少骨，自古有“琐碎金鳞软玉膏”之誉。

对于身在内陆原地过年的温州人来说，能在除夕夜定到一条黄鱼，绝对是“有排面”的象征。而简单的烹饪，不仅保留住了来自海的鲜味，更寄托了对东海之滨的家乡的一份遥思。

推荐人4号：

李响，29岁，黑龙江哈尔滨人，从事电信行业，在伦敦就地过年

推荐菜品：老式锅包肉

菜品关键词：东北味道

菜品制作难度指数：4星

菜品制作时长及主要食材：1小时，里脊肉、淀粉、胡萝卜、葱、醋、白糖、盐、料酒、姜丝

菜品推荐语：

锅包肉是东北过年必备的一道硬菜，是以猪肉为主料的一道料理，即将精选猪里脊肉切片腌入味，裹上炸浆下锅炸至金黄色捞起，再下锅拌炒勾芡即成。 哈尔滨的老式锅包肉，是用糖和醋调出酸甜口，结合姜丝带来的一点辛辣，肉体偏厚，外酥里嫩，色泽金黄，制作难度4颗星，推荐指数5颗星！

推荐人5号：

郭机长，30岁，河南郑州人，飞行员，在广州就地过年

推荐菜品：凉拌皮冻

菜品关键词：喷香爽口、美容养颜

菜品制作难度指数：4颗星

菜品制作时长及主要食材：1天，猪皮、葱、姜、料酒

菜品推荐语：

皮冻是北方家庭年夜饭餐桌上的“常客”，主料为猪皮，做法简单。在南方就地过年的北方人，年夜饭的餐桌上，尝到一份Q弹软糯、咸鲜可口的皮冻，乡愁立刻化解了一半。除了美味之外，皮冻中还含有大量的胶原蛋白质，能够美容养颜哦！

推荐人6号：

小鱼爸，37岁，辽宁沈阳人，从事公关工作，在北京就地过年

推荐菜品：红烧排骨

菜品关键词：色香味俱全

菜品制作难度指数：3颗星

菜品制作时长及主要食材：30分钟，肋排、葱段、蒜片、八角、冰糖

菜品推荐语：

东北年夜饭必须要硬，肉类绝对是重头戏，最重视几大件，鸡、鱼、排骨、肘子。其中红烧排骨绝对是老少都喜欢的菜，排骨经过上糖色要色泽红亮，出锅撒芝麻、香葱末，味道咸香适中，咬一口软烂多汁，满满幸福感！虽然今年在北京过年，但有了这道菜，家乡味足够东北，无论在哪都是幸福年。

推荐人7号：

小盒子，30岁，云南大理人，从事运营工作，在上海就地过年

推荐菜品：火腿鸡

菜品关键词：柴火慢炖、汤鲜肉嫩

菜品制作难度指数：4颗星

菜品制作时长及主要食材：4-6小时，云腿、土鸡、土锅

菜品推荐语：

最用心的老妈用最土的鸡和最土的锅，制作出的最家乡味道。

推荐人8号：

布丁&果冻妈，37岁，山东潍坊人，从事宣传工作，在北京就地过年

推荐菜品：花牛

菜品关键词：满满仪式感

菜品制作难度指数：5颗星

菜品制作时长及主要食材：3个小时以上，面粉、南瓜粉、紫薯粉、红曲粉、草莓粉、甜菜根粉、蝶豆花粉等

菜品推荐语：

随着孩子长大，越来越重视各种传统节日，春节是我们最重要的节日，在和孩子一起忙碌的过程中感受传统文化之美。花牛的肚子里塞满了各种各样的小福袋，寓意牛年福气满满。

推荐人9号：

吴凯，34岁，吉林人，从事媒体行业，在深圳就地过年

推荐菜品：东北大饺子

菜品制作难度指数：3颗星

菜品关键词：个大味香

菜品制作时长及主要食材：2小时，韭菜、鸡蛋、虾仁

菜品推荐语：

在大家看似再平常不过的饺子，对于我来说，意义非凡。因为今年春节，我和妻子响应号召就地过年，湖南老丈人和丈母娘为了让我这个东北姑爷感受新年气氛，提议包饺子。从准备饺子馅到和面，再到包饺子，整整2个多小时。饺子送进嘴里那一刻，我认为这正是“妈妈”的味道，也是家乡的味道。

(责编：张文婷、章斐然)