本报讯（记者 张鑫）2月11日，国家邮政局公布2021年1月邮政行业运行情况。据悉，受去年春节假期和新冠肺炎疫情导致基数较低因素影响，今年1月邮政行业同比增速较高。其中，全国快递服务企业业务量完成84.9亿件，同比增长124.7%。

1月份，邮政行业业务收入（不包括邮政储蓄银行直接营业收入）完成1169.2亿元，同比增长56.4%；业务总量完成1192.8亿元，同比增长71.3%。

上月，邮政服务业务总量完成263.3亿元，同比增长11.1%；邮政寄递服务业务量完成27.2亿件，同比增长28.3%；邮政寄递服务业务收入完成37.2亿元，同比下降4.0%。全国快递服务企业业务量完成84.9亿件，同比增长124.7%；业务收入完成867.6亿元，同比增长73.3%。其中，同城业务量完成10.5亿件，同比增长58.0%；异地业务量完成72.6亿件，同比增长141.5%；国际/港澳台业务量完成1.9亿件，同比增长69.8%。

1月份，同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.4%、85.4%和2.2%；业务收入分别占全部快递收入的7.9%、51.9%和11.8%。与去年同期相比，同城快递业务量的比重下降5.2个百分点，异地快递业务量的比重上升5.9个百分点，国际/港澳台业务量的比重下降0.7个百分点。

东、中、西部地区快递业务量1月份比重分别为77.2%、15.1%和7.7%，业务收入比重分别为77.5%、13.3%和9.2%。

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