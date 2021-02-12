“数字王府井，冰雪购物节”活动2月10日晚公布中签结果。幸运中签的5万名市民将收到200元数字人民币红包，并可于有效期内在指定商户使用。本次数字人民币试点活动支持围绕冬奥食、住、行、游、购、娱等全场景进行线上线下消费，是鼓励市民“就地过年”的一次创新实践，同时也让广大市民对数字人民币更加关注。昨日，已有市民在王府井使用数字人民币支付。

使用

数字人民币如何“取现”

本次活动发放的数字人民币红包只能领取到手机App里的数字钱包。2月10日，工行、中行和邮储银行的相关负责人展示了部分还在测试完善中的数字人民币创新应用。

在工行北京新东安支行，北京青年报记者看到了4台贴有“欢迎使用数字人民币e-CNY”标识的存取款一体机。工作人员现场演示了数字人民币存取现的全过程。

存现的时候，工作人员在机具屏幕上选择“其他无介质交易”，选择“数字人民币”，再选择“现钞兑换数字人民币”，屏幕上出现一个对话框，需要填写“数字人民币”App绑定的手机号。系统信息核对无误后点击确认，工作人员按照系统提示把一张百元纸币放入进钞口，确认相关信息后，屏幕上就出现了“交易成功”4个字。此时，数字钱包刷新后的余额已经增加了100元。

进行数字人民币取现时，要选择“数字人民币兑换现钞”。随后屏幕上会出现一个二维码，并提示：“请打开数字人民币钱包‘扫一扫’扫描二维码。”工作人员打开工行手机银行，找到“数字钱包”模块的“内部体验钱包”，点击左上角的“扫一扫”扫码，随后在手机上输入取款金额100和支付密码，一张百元钞票很快就从出钞口吐了出来。

据工行相关负责人介绍，工行已研制了可视卡、手表手环、充电宝等各种类型的硬件钱包，支持收付款双方在无网络或信号不佳的区域，通过“碰一碰”方式完成双离线支付。

便利

“可视卡”“指纹卡”方便老年人使用

手机里的数字钱包是虚拟无形的，被称为“软钱包”，它必须依附于手机和App存在。那么，不会用智能手机的老人如何使用数字人民币呢？对此，邮储银行和中国银行的工作人员展示了无需依附于手机的“硬钱包”——可视卡。

可视卡的外观与普通银行卡差不多，但卡片右上角有一块墨水屏窗口，清晰地显示了消费金额、卡片余额和一个二维码。

邮储银行北京分行网络金融部副总经理白迪升介绍，邮储银行数字人民币“无源可视卡硬钱包”即使没有网络，也可以进行支付。卡片上的墨水屏窗口还能实时显示消费金额、钱包余额和健康宝二维码，特别适合老年人。

北青报记者在百年老字号吴裕泰测试现场看到，支付时，将可视卡贴到POS机的触碰区，卡上墨水屏的数字迅速发生变化，POS机也随即打出小票来。

除了刷卡消费，邮储和中行都在可视卡上搭载了北京健康码等身份认证功能。在王府井工美大厦入口，中行北京王府井支行个人数字金融部副主任李冬拿自己的可视卡在机器上轻轻一刷，屏幕上就出现了他的健康宝认证信息。

在安全性方面，邮储银行开发的数字人民币“指纹卡硬钱包”更让人放心。“指纹卡硬钱包”正面右下角留有指纹识别区，必须持卡人本人按着这里才能通过验证，完成支付。因此即使被盗，对方也无法使用“指纹卡硬钱包”。本组文/本报记者 程婕 统筹/余美英

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