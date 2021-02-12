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“流动年货”激活内需 快递小哥辛勤付出保准时抵达

董蓓
2021年02月12日07:49 | 来源：光明日报
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原标题：“流动年货”激活内需 快递小哥辛勤付出保准时抵达

春节前，仅用38天，2021年快递业务量已超100亿件。年货，在这100亿件快件中占据了重要份额。流动的年货催生了新的消费需求，激活了庞大的内需市场，也带来了邮政快递业的开门红。国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋分析，今年年货节期间消费者需求旺盛，各家电商平台竞争激烈，各家快递企业纷纷加入“不打烊”行列谋求市场份额，“与以往年货节期间明显的波峰波谷相比，今年邮政快递业的开门红属于‘业绩长虹’。”

数据显示，仅从1月20日“网上年货节”启动以来，全国网络零售额已超过5100亿元，全国快递业务量同比平均增长三成以上。边看直播边抢年货，“原产地直发”成为今年年货节的最大特色。年货节带来业务量剧增，为保障网购年货顺利送达，各家电商平台对快递服务进行了升级。菜鸟等多家快递公司共同保障全国200多个城市的“春节不打烊”网购订单照常发货配送。京东物流春节运营保障范围进一步扩大，运营区县覆盖数量比去年提升近50%。即便除夕至大年初三，消费者也可在全国30个区市的近300个城市、1500个区县正常下单收货，同时北京、上海、杭州、武汉等17个城市“当日达”高时效服务保持不变。苏宁物流“今年不打烊”服务在末端配送覆盖范围扩大，全国300个核心城市可实现次日达，重点保障3C、生鲜、家电、海外潮品送货上门。家乐福、苏宁小店10公里范围内覆盖的35万个社区可实现3公里内1小时达。

各大快递企业为“春节不打烊”，保障快递时效，也拿出了“看家本领”。春节期间，中国邮政多举措保障派送时效；顺丰提前储备5%～10%的车辆运力作为应急资源；韵达速递通过科技化提升快件时效，数字化服务更加精准；中通在全国超过300个城市可以实现常态化服务；圆通对北京、上海等209个城市推出重点区域时效保障服务；申通今年春节期间的路由采取前端直发方式；百世根据货量安排运力资源，主干和支线运输结合，保障快件的正常中转；德邦整合全网资源，发挥直营优势；极兔速递提前根据市场摸底并结合进港件量预测做好营运工作组织。

快递员是保障“不打烊”的重要力量。今年春节期间预计有超过百万快递员留守，他们用自己的辛勤劳动，默默付出，让年货准时抵达，传递新春祝福。1月27日，国家邮政局通知强调，全行业全力保障“两节”期间人民群众寄递服务需求的同时，要保障快递员工资、休假等合法权益；按时足额支付员工工资，落实劳动法关于法定节假日薪酬待遇有关规定，对春节期间的在岗职工要依法支付加班工资；鼓励以岗留工、以薪留工，发放“留岗红包”“过年礼包”。很多快递企业通过发放红包等形式保障留守快递员的权益，还会组织年夜饭、看春晚、包饺子等丰富的春节活动，让快递员们即便远在异地也能感受到春节的热闹和暖心。各地邮政管理局积极开展“暖蜂行动”，在春节临近之际，向快递员们发放快递慰问礼包和生活物资，向他们送去冬日的温暖。

留守的快递员虽对不能回家过年稍感遗憾，但也表示愿意“为春节期间仍有用邮需求的市民们做好寄递服务，为社会防疫工作正常运转贡献自己的力量”，“能够与同事们一起奋战，这个春节并没有那么孤单”。

(责编：董童、杨迪)

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