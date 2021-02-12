余建斌

在牛年春节到来之际，从遥远的火星送来一份特殊的新春礼物。经历长达202天的星际旅行，“天问一号”探测器于北京时间2月10日抵达火星，成为我国第一颗人造火星卫星。近2亿公里外火星上空的这一抹“中国红”，让人们在普天同庆的时刻更添家国情怀，更增强了民族自豪感。

成功抵达火星让中国首次探测火星之路走得更加稳当。2020年7月23日“天问一号”探测器踏上前往火星的飞行旅程，跨越4.75亿公里后成功进行“太空刹车”，进而环绕火星飞行，几个关键环节的成功让中国的火星探测任务有了更加坚实的基础。作为行星探测的首选目标，火星承载着人类探索地外生命和宇宙奥秘的梦想。“天问一号”探测器成功发射，迈出了我国自主开展行星探测的第一步，也是中国人走向更远深空的关键一步。从致力于建设几百公里高处的空间站，到深入探索38万多公里远处的月球，再到不辞数亿公里的星际长途跋涉与火星邂逅，中国航天的一步步稳扎稳打，铭刻着为实现深空探索目标的执著努力。

“太空刹车”只有一次机会，“天问一号”的顺利抵达，既考验了中国航天人的技术能力，也体现了在高风险下敢于创新的志气。太空活动以富有挑战性著称，行星探索尤其具有高风险、高难度的特点。起步于上世纪60年代的火星探测行动，迄今为止成功率只有一半左右。每26个月一次前往火星的机会，动辄以亿公里计的旅程，超远距离的通信延时，与地球截然不同的复杂陌生环境……还有种种未知的危险，都需要通过一系列技术创新去破解难题。在这个过程中，经历飞出地球、驻留太空和探测月球等一系列承前启后的技术积累，为火星乃至深空探测打下了技术基础；因应新问题、新挑战而不断创新思路、创新技术，则为实现航天技术、空间科学等领域的创新突破开辟了新路径。这样一种技术上的创新迭代，这样一种向着更高更远目标的不懈追求，体现着不断开拓未知世界的科学精神，更彰显了一个文明古国追求梦想、自我超越的精神劲头。

飞出地球、走向深空的壮举，由好奇心驱使，受人类自身的发展需求牵引，也离不开自主创新的推动。飞行途中，“天问一号”在距离火星约220万公里处拍下了中国第一张近距离火星照片。这张让无数中国人心生自豪的照片，无疑体现着一个国家的科技水平和创新能力，以及为此而努力不息、创新不止的精神风貌。由“天问一号”来看科技创新，从“嫦娥五号”月球取样归来，到中国空间站建设成功首飞；从“奋斗者”号达到10909米中国载人深潜新纪录，到量子计算原型机“九章”实现“量子优越性”……一个个振奋人心的突破，一次次不断刷新的纪录，一项项令人惊叹的成就，记录着中国科技的不断进步。这些都说明，只要保持创新的决心和勇气，矢志走一条中国特色自主创新道路，就能掌握关键领域核心技术，用科技的自立自强支撑中国的高质量发展。

由于火星的亮度变幻无常，让人迷惑，加上当时科学手段还十分有限，古人只能将这颗遥远的红色星球取名为“荧惑”。如今用“天问”去解开“荧惑”，揭开一个个科学谜团，无疑承载着宏大梦想和创新伟力。映照着梦想的光芒，中国将不断实现科技突破，人类将一直向更深更远的太空迈进。

《 人民日报 》（ 2021年02月12日 04 版）

(责编：董童、杨迪)