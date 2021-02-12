人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

天问一号激扬创新豪情（人民论坛）

余建斌
2021年02月12日07:52 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　在牛年春节到来之际，从遥远的火星送来一份特殊的新春礼物。经历长达202天的星际旅行，“天问一号”探测器于北京时间2月10日抵达火星，成为我国第一颗人造火星卫星。近2亿公里外火星上空的这一抹“中国红”，让人们在普天同庆的时刻更添家国情怀，更增强了民族自豪感。

　　成功抵达火星让中国首次探测火星之路走得更加稳当。2020年7月23日“天问一号”探测器踏上前往火星的飞行旅程，跨越4.75亿公里后成功进行“太空刹车”，进而环绕火星飞行，几个关键环节的成功让中国的火星探测任务有了更加坚实的基础。作为行星探测的首选目标，火星承载着人类探索地外生命和宇宙奥秘的梦想。“天问一号”探测器成功发射，迈出了我国自主开展行星探测的第一步，也是中国人走向更远深空的关键一步。从致力于建设几百公里高处的空间站，到深入探索38万多公里远处的月球，再到不辞数亿公里的星际长途跋涉与火星邂逅，中国航天的一步步稳扎稳打，铭刻着为实现深空探索目标的执著努力。

　　“太空刹车”只有一次机会，“天问一号”的顺利抵达，既考验了中国航天人的技术能力，也体现了在高风险下敢于创新的志气。太空活动以富有挑战性著称，行星探索尤其具有高风险、高难度的特点。起步于上世纪60年代的火星探测行动，迄今为止成功率只有一半左右。每26个月一次前往火星的机会，动辄以亿公里计的旅程，超远距离的通信延时，与地球截然不同的复杂陌生环境……还有种种未知的危险，都需要通过一系列技术创新去破解难题。在这个过程中，经历飞出地球、驻留太空和探测月球等一系列承前启后的技术积累，为火星乃至深空探测打下了技术基础；因应新问题、新挑战而不断创新思路、创新技术，则为实现航天技术、空间科学等领域的创新突破开辟了新路径。这样一种技术上的创新迭代，这样一种向着更高更远目标的不懈追求，体现着不断开拓未知世界的科学精神，更彰显了一个文明古国追求梦想、自我超越的精神劲头。

　　飞出地球、走向深空的壮举，由好奇心驱使，受人类自身的发展需求牵引，也离不开自主创新的推动。飞行途中，“天问一号”在距离火星约220万公里处拍下了中国第一张近距离火星照片。这张让无数中国人心生自豪的照片，无疑体现着一个国家的科技水平和创新能力，以及为此而努力不息、创新不止的精神风貌。由“天问一号”来看科技创新，从“嫦娥五号”月球取样归来，到中国空间站建设成功首飞；从“奋斗者”号达到10909米中国载人深潜新纪录，到量子计算原型机“九章”实现“量子优越性”……一个个振奋人心的突破，一次次不断刷新的纪录，一项项令人惊叹的成就，记录着中国科技的不断进步。这些都说明，只要保持创新的决心和勇气，矢志走一条中国特色自主创新道路，就能掌握关键领域核心技术，用科技的自立自强支撑中国的高质量发展。

　　由于火星的亮度变幻无常，让人迷惑，加上当时科学手段还十分有限，古人只能将这颗遥远的红色星球取名为“荧惑”。如今用“天问”去解开“荧惑”，揭开一个个科学谜团，无疑承载着宏大梦想和创新伟力。映照着梦想的光芒，中国将不断实现科技突破，人类将一直向更深更远的太空迈进。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 04 版）
(责编：董童、杨迪)

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局增值税发票数据显示：年货消费稳步增长 市场年味正浓
　　人民网北京2月11日电 （记者车柯蒙）2月10日，记者从国家税务总局了解到，随着春节临近，全国年货市场火爆，年味越来越浓。增值税发票数据显示，春节前，米面粮油、营养保健、家电音像、服装家纺消费均有较大幅度增长；烟花爆竹销售呈正增长。…
天问一号探测器成功实施火星捕获
　　人民网北京2月10日电 （赵竹青）据国家航天局消息，2021年2月10日19时52分，中国首次火星探测任务天问一号探测器实施近火捕获制动，环绕器3000N轨控发动机点火工作约15分钟，探测器顺利进入近火点高度约400千米，周期约10个地球日，倾角约10度的大椭圆环火轨道，成为我国第一颗人造火星卫星，实现“绕、着、巡”第一步“绕”的目标，环绕火星获得成功。 首次火星探测任务由地火转移阶段进入火星捕获阶段后，天问一号环绕器携带的中分辨率相机、高分辨率相机、磁强计、矿物光谱分析仪、离子与中性粒子和能量粒子探测仪等载荷将陆续开始工作，对火星开展多维度探测。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部