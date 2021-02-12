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年货有保障 新春美味多

本报记者  毕京津  姜晓丹  王永战
2021年02月12日07:53 | 来源：人民网－人民日报
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　　春节到，年味浓，家家户户欢度佳节的同时，对各类生活必需品尤其是生鲜食品的需求也大幅增加。各地各方严格做好疫情防控工作，切实加强生活必需品供应，让广大群众的“菜篮子”更有保障。

　　本报记者走访多地，通过记录超市上货员、水产货运司机、社区团购服务队团长等人的工作，呈现当地加强保障供应的努力，为这个特别而又温馨的春节，留下生动鲜活的注脚。

　　——编 者 　　

　　春节期间，消费者对各类生活必需品尤其是生鲜食品的需求大幅增加。近日，中办国办联合印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》，要求加强就地过年群众生活保障，引导和支持农副产品批发市场、农贸市场、超市卖场、生鲜电商、物流配送企业保持正常运营，确保生活必需品不断档、不脱销。各地各方积极做好生鲜供应保障，让消费者买得新鲜、吃得放心，为新春佳节增添更多美好的滋味。

　　河南郑州市百货卖场上货员温红霞——

　　“我们已经做好了准备”

　　除夕这天，作为河南郑州丹尼斯百货有限公司大卖场人民店的上货员，温红霞的工作更忙碌了。

　　“这几天，消费者对肉、蛋、蔬菜等生鲜食品的需求猛增。”温红霞说，上货既是个体力活，也是个技术活，自己和同事要赶在每天早晨8点半店里开门前，对物流配送来的商品完成分类、拣选和初步包装，然后再分门别类归置到特定的货架、货柜上。“店里光生鲜食品就有3000多种，过年又是旺季，天天都得上货、更新。我们每天上岗的上货员12人，可想而知得有多忙。”

　　但这种忙让她很安心。“去年过年，疫情突如其来，让人措手不及。看着日渐空置的货架，心里那叫个急呀！”

　　“今年不急啦？”记者问。

　　“不急了！”温红霞说，“今年春节，肉、蛋、菜等生鲜食品的供应虽然面临一定考验，但我们已经做好了准备。”

　　她的底气从哪里来？

　　“对于消费者需求量比较大的几类生鲜食品，比如猪肉、萝卜、白菜、鸡蛋等，公司都提前和生产方签好协议，锁定了品质、供货量和价格，再由公司自己的物流中心进行取货、配送，建立了完善的生产、运输和销售闭环，有效减少了供应不足的问题，也有利于全程把关、防控疫情。”店长马俊美说，“一方面，公司冷链运输的货源基本在郑州本地，另一方面，我们也加强了对相关人员和货物的核酸检测。我们有能力既保证有效防控疫情，也不跟风涨价。”

　　郑州市商务局市场运行调节处处长李欣介绍，今年春节，更多人选择就地过年。针对生鲜食品需求大幅增加的市场情况，郑州市商务局会同有关部门提前准备，在加强疫情防控的前提下，加大了政府储备的收储、投放力度，全力保证市场供应和价格稳定，“让老百姓吃得好、过好年，是我们的责任和愿望。”

　　广东广州市水产货运司机吴新庄——

　　“越是大家休息的时候，就越是我们忙的时候”

　　除夕夜，广东家家户户的餐桌上少不了鱼，寓意年年有余，图个好兆头。

　　“以往过年期间，鱼的需求量本来就大，今年鼓励就地过年，运货量更是平时的好几倍。”今年36岁的吴新庄，是一名运送水产的货车司机，每天从佛山运货到广州的盒马鲜生门店。晚上八九点上班，到早晨7点结束，一天工作十来个小时，白天补补觉，晚上接着干。“越是大家休息的时候，就越是我们忙的时候。”

　　为了保证水产的安全新鲜，吴新庄每天上岗前都要洗手消毒，送完货回来，也要给车辆消毒。“公司要求我们在运输过程中佩戴口罩，每天报告身体状况，一旦请假、外出，必须跟公司报备行程，尤其春节期间，更要保障自身的健康安全。”

　　工作中，吴新庄不仅承担司机的角色，还要照看好运送的水产——鱼需要多高的水温，虾需要多少盐度，他都要熟悉掌握。送到门店，鱼虾鲜活，这一趟才算完满。

　　因为疫情，去年春节，吴新庄就没有回老家。今年他也响应号召，在粤过年。对过年留守在岗的员工，公司会给个人奖励3000元，后期还会安排轮休。吴新庄说：“得空都会跟家里人视频联系，虽然有点遗憾，但大家也很理解，毕竟我们的工作是为了让更多人过好春节。”

　　货运过程要做好保障，货主盒马鲜生也制订了不少保护措施。“春节期间，门店针对生鲜配送货运实行了错峰送货，例如蔬果肉禽、半成品菜等商品，会规划在凌晨2点前完成收货。对于水产海鲜这类，会根据具体商品的特性进行分批订货、分批到货，一些门店有能力暂养的水产海鲜，会提前到货；而养殖时间比较短的，会尽量安排在每天凌晨4—5点送货到门店。”

　　广州海珠区盒马鲜生新一城店的工作人员陈金志表示，在疫情防控方面，对于送货人员和司机会要求戴好口罩、测温、扫健康码，绿码人员才可以进入门店的收货部。进口商品必须证件齐全才可以收货。春节期间门店的每个档口都制订了严格的卫生消毒清洁计划。

　　“我们全力做好疫情防控工作，努力让大家买到新鲜安全的生鲜，过一个放心年。”陈金志说道。

　　四川成都市社区团购服务队团长余树成——

　　“为大伙儿联络店家，争取最优价格”

　　“叮叮叮”……除夕一大早，刚忙完家里要准备的饭菜，余树成的手机就接连响了起来，他赶紧逐个点开一个个新消息。“都是社区党员群、业主群里发来的团购信息”，余树成说，自从他所在的四川成都市锦江区晨辉社区成立了团购服务队，好多人愿意通过团购来买蔬菜水果，“便宜又方便！”

　　余树成在大家眼里是出了名的热心人，退休后，他为大伙儿服务的时间更充裕了。今年1月，社区党支部书记王琪找到他：“余大爷，咱们准备成立一个社区团购党员志愿服务队。您是老党员，来给大家当团长，行不行？”

　　没二话，老余当即答应了王书记。在网上购物多年，他对网购生鲜也了解不少，“社区里老年人多，确实需要懂行的人帮忙买些蔬菜水果。”

　　随后，老余发动支部党员参与，一个10人的社区团购党员志愿服务队成立了，老余担任团长。“我们的主要工作，就是为大伙儿联络店家，争取最优价格。”老余说。

　　临近春节，老余这几天正忙着帮助大伙儿团购水果蔬菜，保障过年所需。指着手机上接连弹出的订单信息，老余说，现在主要通过叮咚买菜、橙心优选等几个线上平台购买。“发起团购，只要满20人，价格就能便宜10%以上，下单后的菜很快能通过快递送货上门。有时晚上买的菜，第二天一大早就能送到。”

　　这两天，老余带领的社区团购党员志愿服务队，还计划给大伙儿提供一些半成品饭菜的团购机会，“对中老年人来说，省去了做饭的麻烦，巴适！”


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 04 版）

(责编：董童、杨迪)

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