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下塘村村民——

“搬迁后生活安安稳稳”（新春走基层）

本报记者  邓建胜
2021年02月12日07:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　2月7日，腊月廿六，广西环江毛南族自治县下南乡下塘村，过年氛围已浓。中午时分，92岁的谭运日坐在门口晒太阳，儿子谭广田正忙着把春联贴上大门……

　　即将到来的春节，是毛南族整族脱贫后的第一个春节。毛南族是我国28个人口较少民族之一。2020年5月，全国唯一的毛南族自治县——广西环江县正式退出贫困县序列。

　　2019年9月11日，谭运日一家作为下塘村下眉屯最后的易地搬迁户，搬出了大山。当地给他家免费提供的砖混结构平房，占地72平方米，有一个大厅、两间卧室，父子一起居住。

　　“当初对搬迁不大理解，现在我感受到了，搬迁后生活安安稳稳。现在就算要我回下眉屯老屋，我也不想回去了。”谭运日挥舞手臂，对登门慰问的下塘村第一书记谭召关说。

　　下眉屯的老屋，是木板钉制的简易房，下面养家畜家禽，上面住人，四面透风，不通电，用水全靠储积的雨水。如今，在扶贫安置点居住1年多，勤劳的谭广田已给家里添置了冰箱、电磁炉、碗柜、新桌椅等；大厅墙上，还错落有致地贴上了年画。

　　其实，从扶贫安置点到谭家世代居住的下眉屯，直线距离不过5公里，但因为要翻越两座石山，只能步行，来回一趟得走5个多小时。

　　“现在家门口就有农村公交，10多分钟就能到乡里的集市。”谭广田介绍，以前在下眉屯过年，下一次山不容易，都是一次性采购年货。今年2月7日赶集，他买的菜不算多，“现在交通方便了，都吃新鲜的。”

　　晚上，谭广田拿出自己采的蜂蜜，与自酿的苞米酒掺在一起，喝一口，特别甜。开春后，他想在目前的基础上，再扩大养殖规模，“我们要再接再厉，继续奋斗！”

　　这几年环江县因地制宜大力发展特色产业，从大山里搬迁出来的脱贫群众，基本上在家门口就能就业。“乡亲们日子越过越红火，劲头越来越足。”谭召关说。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月12日 01 版）
(责编：董童、杨迪)

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