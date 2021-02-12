本报记者 陆娅楠

数据来源：国家统计局

制图：张丹峰

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民万众一心、顽强拼搏，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持新发展理念，推动高质量发展，我国经济更加发展、民主更加健全、科教更加进步、文化更加繁荣、社会更加和谐、人民生活更加殷实，全面建成小康社会取得伟大历史性成就。

岁末年初，本版今起推出系列报道，数说全面小康。

——编 者

“今年在新装修的房子里过春节，心里特别暖！”湖南省桂东县桥头乡横店村村民胡召龙、胡徽敏看着家里添置的新家具，高兴得合不拢嘴。

2018年春天，刚刚脱贫的胡徽敏参加了中国中铁驻桂东扶贫工作队组织的技能培训班。此后，有了挖掘机证书的胡徽敏成了工地的抢手人才。“有技术不担心返贫，每月能稳定收入5000元左右，”过完年，胡徽敏将去江西一个新的土地平整项目务工，“县里像我这样的技术工越来越多，大家的日子都越过越好！”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国人民砥砺奋斗、开拓进取，推动中国经济实现新跨越，高质量发展硕果累累。

综合国力持续增强，经济总量站上新台阶。

从2016年至2018年经济总量相继突破70万亿元、80万亿元、90万亿元大关，再到2020年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，国内生产总值历史上首次突破100万亿元……“十三五”时期，国内生产总值年均名义增量达到6.5万亿元，比“十二五”时期增加1.0万亿元，中国经济总量稳居世界第二。2020年，我国人均GDP连续第二年超过1万美元，与高收入国家发展的差距继续缩小。

经济实力显著跃升，社会生产力达到新水平。

2020年，全国粮食总产量达13390亿斤，再创新高，连续6年保持在1.3万亿斤以上，持续位居世界第一；220多种工业产品产量居世界第一位，制造业增加值预计连续11年居世界第一位；高速铁路营运总里程达到3.8万公里，高速公路里程超过15.5万公里，5G终端连接数已超过2亿，均居世界第一，基础设施不断改善；大数据、云计算、人工智能等现代信息技术快速发展，“网络强国”建设迈出坚实步伐。

质量效益不断提高，结构转型迈出新步伐。

2020年，北京SKP商场销售额达177亿元，首次超越英国哈罗德百货，销售额全球第一，且其每平方米销售产出也跃升为全球第一。这不仅得益于我国在世界上率先控制住疫情蔓延、率先复工复产，更显现出中国超大规模市场的巨大潜力与显著优势。

“尽管受到新冠肺炎疫情的冲击，但2020年最终消费支出占GDP的比重仍然达到54.3%，高于资本形成总额11.2个百分点，为近年来的较高水平。”国家统计局局长宁吉喆说，2013年至2019年，我国最终消费支出对经济增长的平均贡献率为60%左右，消费成为经济稳定运行的压舱石。

营商环境持续改善，改革开放实现新突破。

全面深化供给侧结构性改革，加快推进“放管服”改革，着力优化营商环境，市场主体持续增多。“十三五”时期，我国年均净增市场主体1247.7万户，营商环境国际排名从84名上升到31名，连续两年入列全球营商环境改善幅度最大的十大经济体。2020年，在全球贸易和跨国直接投资大幅萎缩的背景下，我国货物进出口总额32.2万亿元，创历史新高，比上年增长1.9%，货物贸易第一大国地位更加巩固；实际使用外资近1万亿元，增长6.2%，开放型经济发展水平继续提升。

发展成果人民共享，民生改善结出新硕果。

发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。看收入，2020年，832个贫困县全部摘帽，全国居民人均可支配收入32189元，比2010年翻一番，我国消除了绝对贫困和区域性整体贫困；看保障，“十三五”时期，960多万贫困人口易地扶贫搬迁任务全部完成，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本养老保险覆盖近10亿人，建成世界上规模最大、覆盖人口最多的社会保障体系。

“十三五”圆满收官，“十四五”期待满满。只要我们准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，就一定能推动中国经济巨轮在新征程上破浪前进、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2021年02月12日 02 版）

(责编：董童、杨迪)