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“留岗红包”暖人心

——贵州多举措保障务工人员安心过年
2021年02月12日08:02 | 来源：经济日报
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原标题：“留岗红包”暖人心

　　2月5日是腊月廿四，按照传统民俗是南方的农历小年。傍晚时分，在贵阳市南明区后巢乡中铁八局三公司贵阳轨道交通三号线项目部，欢声笑语不断，食堂被装点得格外喜庆，金灿灿的“福”字尤为醒目，浓浓的年味扑面而来。

　　当天，该项目部的120多名工人和30位管理人员齐聚一堂共庆佳节。今年，他们积极响应国家号召，留在工地上度过春节。

　　酸菜猪肉馅饺子、醪糟汤圆、红菜薹炒腊肉等一道道带着浓浓家乡味道的菜肴端上了餐桌，让身在异乡的工人们通过“舌尖上的味道”找到了家的感觉。为让就地过年的工人们能体会到家乡的年味，项目部提前让他们点一道家乡菜，食堂照单做菜。

　　来自辽宁丹东的肖润泽是第一次在工地过年，“项目部给大家做了家乡菜，虽然不能回家，但也让我体会到了浓浓年味”。

　　连日来，贵州各地相继出台多项政策，鼓励在黔务工的外省人员就地过年。该省在《做好人民群众就地过年服务保障工作若干措施》中，要求各地加强生活物资保障，丰富文化体育活动，让就地过年“年味”不打折。

　　贵州省总工会在今年春节前后，计划筹集近1800万元资金开展“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动，面向在黔务工人员以及重点用工企业开展“两节”送温暖、送岗位信息等活动，通过发放“留岗红包”、春节消费券等方式，落实好工资、休假等待遇保障，让务工人员就地安心过节。

　　同时，贵州省工会组织还计划依托已经建成的1万余个城区户外劳动者综合服务站为就地过年的务工人员提供服务。截至记者发稿时，该省已设置农民工服务点2663个，慰问农民工4.2万人，为171.9万人次提供了就业服务。

　　在生活物资供应方面，贵州省提出，将全面落实“菜篮子”市（州）长负责制，加强肉类、蔬菜、水果等重要储备商品管理，做好产销衔接，确保粮油肉蛋菜果奶等生活必需品的市场供应和价格平稳运行。

　　此外，贵州还积极引导和支持农副产品批发市场、农贸市场、超市卖场、生鲜电商、物流配送企业保持正常运营，确保生活必需品不断档、不脱销，同时倡导社区、乡村零售网点在春节期间的日营业时间不少于8小时。

(责编：杨迪、崔元苑)

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