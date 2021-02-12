李芃达

原标题：跟着“小哥”送快递

2月4日是腊月廿三，北方农历“小年”，早上6点，天还没亮，中通快递小哥荣佳新和北京建国门网点的小伙伴们就开启了忙碌的一天。

荣佳新借着路灯的光亮快速在一大堆包裹中找到属于自己派发的快递，麻利地装进快递车内，扫描包裹二维码录入信息、按照送货顺序将快递摆放整齐、固定好小推车……整个过程行云流水。今年25岁的荣佳新笑着告诉记者，他从事快递行业5年多，早就是“快递老哥”了。

怕冷却不敢穿护膝

100多件包裹装了满满当当一车，坐上“敞篷”快递车，记者跟随荣佳新开始送快递。冷风吹过，记者不由得打了个寒战。

“每到冬天，骑车时膝盖冻得很痛，风大的时候疼得格外厉害。不过，自从穿上妈妈从老家寄来的棉裤，暖和多了。”当被记者问到为什么不穿上厚一点的护膝，荣佳新摆了摆手说：“我负责的这个小区大多都是老楼，没有电梯，穿得太厚影响爬楼梯，有时候要连续送六楼的快递，出一身汗容易着凉。”

我们的第一站是一处老小区，荣佳新说，之所以每天最先送这里，是因为这附近的居民以老年人为主，包裹投放到快递柜有些人不会取，比较重的物品放到门卫室老人自己又搬不动。最关键的是，很多老人一大早就要去买菜，必须赶在他们出门前送快递上门。

停好快递车，记者跟着荣佳新背着一大包快递一路小跑进入小区。楼梯两级并三级、一层又一层……虽然手中拿着快递，但荣佳新上楼的速度丝毫不受影响。当天要送到五六楼的快递不少，几趟下来记者已经气喘吁吁。“要不你在这等我吧，这个小区的快递没剩多少了。”说话间，荣佳新又上楼了。

“小荣，今天来得有点晚啊。”“是啊，王叔，最近快递有点多。”

“这儿的居民你都认识啊？”面对记者的好奇，荣佳新笑着说：“基本上吧，天天打交道，早就熟了。”

在老小区送快递，不仅体能得好，还需要足够的耐心。“有的老人不会在手机上下单，有的遇到快递破损等售后问题时不知道找谁。不忙的时候我会教他们怎么操作，多点耐心，工作也方便很多。”荣佳新说，现在很多老人都加了我的微信，他们还会主动给我打电话预约送货时间。

写字楼装进脑子里

荣佳新负责送货的区域还有写字楼。“这里的商户大多9点半以后才上班，送完小区再来写字楼，时间刚刚好。”穿梭在银河SOHO写字楼D座，记者仿佛置身在巨大的迷宫中，荣佳新却能准确说出每一家公司的具体位置。“其实这不难，以南北为坐标系，门牌号大的、小的都在北边，中间的在南边，多跑几趟就都记住了。每天送货之前，脑子里已经形成了路线图，送快递同时顺便也把附近商户需要寄出的快递一并取了，避免走回头路。”荣佳新一边拉着小推车，一边讲述送货小窍门。

边走边聊，我们遇到一位要给东北老家寄年货的刘女士。她告诉记者，今年第一次在北京过年，新春佳节不能同父母团聚有些遗憾，要给家里寄点特产。

“前两天才收到妈妈亲手包的黏豆包，家乡的味道让人感觉特别亲切。有快递真好，就地过年也不孤单了。”刘女士说，非常感谢快递小哥，他们的辛勤付出为我们与亲人之间传递爱搭起了桥梁。

“我老家在河北承德，前两天给家里寄的烧鸡已经到了。那个烧鸡很好吃，也想让爸妈尝尝。过两天，再买点小街栗子、烤鸭寄回去，这些都是父母最喜欢吃的北京特产。”荣佳新说，往年这些东西都是自己拎回去，今年过年不回家，只能快递了。

春节临近，受新冠肺炎疫情影响，各地纷纷号召就地过年。为保疫情防控、保基本民生，国家邮政局近日发出通知，要求各寄递企业统筹安排网络资源，提前做好运力和人力调配。为此，12家主要快递公司相继宣布“春节不打烊”。

中通快递北京建国门网点负责人康经理告诉记者，近期快递量依旧很大，春节期间该网点将会根据快递数量合理安排送货人员，全力满足市民寄收快递需求。

多一份关怀多一份爱

为了让春节不回家的快递小哥们在北京过个好年，中通快递公司在除夕夜还为他们准备了丰盛的年夜饭和精彩的文娱活动。“家里过年有的，咱这一定都会有。这几天正在购买食材，此外还会根据工作量给予一定的经济补助。”康经理说。

中午回到网点，荣佳新并没有马上用餐，而是将上午收到的快递打包好。装箱、缠绕胶带、贴上快递单……不一会儿，20多个快递全部打包完毕。

在网点，记者留意到，20多位快递小哥几乎都是满载而去，又满载而归，匆匆吃个饭又奔向各自负责的片区。“下午1点半、晚上5点半还要按照上午的路线各送一次，一天三送三取，才能保障每一位用户的快递按时送达。”康经理说。

午后，天气渐渐暖和起来。行驶在狭窄的胡同里，时而左拐时而右转，不免有些颠簸，而荣佳新却一路哼着小曲，忙碌中有几分惬意。送货过程中，我们遇到正要出门散步的杨先生，一听说是荣佳新介绍来采访的，杨先生很热情地将记者请进家中。杨先生说，退休后便爱上了网购，几乎每天都要收到几个快递。

“这些快递小哥真的挺不容易，夏天顶着烈日，冬天迎着寒风。今年过年他们也回不了家，我们应该给他们多一些关怀。”杨先生告诉记者，荣佳新的宿舍离自己家不远，春节期间打算做一些好吃的、包点饺子送去，让不能回家过年的快递小哥也能感受到家的温暖，同时也表达自己的一份谢意。

“不回家过年想不想家人？”

“想！特别想！这两天跟我妈视频，她一直问我什么时候回去。虽然不能回家过年，也希望他们该吃吃该喝喝，身体健康，开开心心过个好年。”荣佳新说。

天色已晚，荣佳新还要去送当天最后一批快递。此时的北京已是万家灯火，依旧奔波的快递员们让千千万万远在他乡的游子尝到家的味道，让这个特殊的春节洋溢着家的温暖。

(责编：杨迪、崔元苑)