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油气当量1690吨！塔里木油田满深3井超深层获高产油气流

2021年02月12日09:05 | 来源：人民网
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人民网北京2月12日电 （记者杜燕飞）记者11日从中国石油获悉，中国石油塔里木油田重点预探井－－满深3井在8000米以深奥陶系超深层获高产工业油气流，用10＋8毫米油嘴（等同等效13毫米）放喷求产，获日产油1610立方米、天然气52．5万立方米，油气当量1690吨，创塔里木盆地碳酸盐岩领域单井日产量最高纪录。

塔里木油田满深3井超深层获超千吨高产油气流。中国石油供图。

据中国石油介绍，满深3井位于新疆沙雅县境内，2020年6月30日开钻，今年1月10日完钻，井深8010米，钻到优质储层73米，采出高品质轻质原油。

“这口井，加上之前在满深1井、哈得32井的大发现，实现了这一富油大断裂南端、北端和中段的重大油气发现，证实了盆地7500米以深的碳酸盐岩发育着良好的油气储层，靠实了该断裂带油气资源量超2亿吨，夯实了富满区块‘十四五’将建成年产油气当量500万吨生产能力的资源基础。”中国石油相关负责人表示。

记者了解到，满深3井所在的富满油田是塔里木油田原油上产的主力区块和最现实的增储上产阵地，目前已落实形成10亿吨级大油气区。2020年以来，已打成25口百吨油井，建成年产油气当量150万吨的生产能力。

(责编：董童、杨迪)

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