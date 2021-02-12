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2月11日全国春运共发送旅客1191.9万人次 降幅明显

2021年02月12日13:30 | 来源：人民网
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人民网北京2月12日电 （记者乔雪峰）记者从国务院联防联控机制春运工作专班获悉，2月11日，春运进入第15日，全国共发送旅客1191.9万人次。其中，铁路发送239.3万人次，公路发送903万人次，水路发送26.3万人次，民航发送23.3万人次。全国高速公路流量1928.5万辆。相比此前几日降幅明显。

记者从交通运输部获悉，为让留在当地的群众感受到家的温暖，各地推出一系列暖心举措。在广州，为了最大限度满足节日期间就地过年群众购物、休闲、娱乐出行需求以及应急物资、民生物资顺畅流通，交通运输部门根据客流情况动态调整地铁运力，并在重要日期、重点线路延长运营服务时间。

在上海，公交申川专线在上海火车站南广场终点站设立了迎新“福台”，公交职工现场写福字，送给来往的乘客，增添年味，让人们感受到过年的氛围。

在山西，就地过年的工友们收到了米面油、干果、水果等新春大礼包，还有看电影、读书等丰富多样的文娱活动，坚守一线的农民工朋友体会到和回家过年一样的温情暖意。

此外，为切实保障人民群众生命安全和身体健康，各地交通运输部门加强运输保障和安全监管，共筑平安中国年。

在宁夏固原，交通运输部门充分发挥“互联网+交通”优势，大力推广班车客运定制服务、“全微通”农村客运服务平台等新业态和新模式，实现“门到门、点对点”运输，解决人民群众出行最后一公里的问题，并加强部门间联动配合，严厉打击“黑车”等扰乱运输市场的非法经营行为。

在山东滨州，交通运输综合执法支队开展春运“打非治违”、严查“网络预约出租车”专项整治行动，深入汽车站、火车站、大型商场等重点区域，通过开展突击整治、严格处罚等方式，运用便携式执法装备、固定监控设备等执法手段，确保广大人民群众春节平安出行。

(责编：董童、杨迪)

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