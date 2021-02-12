人民网北京2月12日电 （记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称国铁集团）获悉，1月28日至2月11日，节前春运15天，全国铁路累计发送旅客5233万人次，同比减少11566万人次、下降68.8%；货物发送量完成15562万吨，同比增加1273万吨、增长8.9%。

国铁集团运输部相关负责人介绍，节前春运，铁路部门坚持把疫情防控工作摆在首位，积极保障能源和节日物资运输，全力服务全国人民过上一个特殊而又平安健康、欢乐祥和的春节。

该负责人告诉记者，针对国家就地过年政策出台后春运形势的变化，迅速调整春运工作方案，运用大数据加强客流动态分析，精准实施“一日一图”。节前全国铁路日均开行旅客列车6353列，日均发送旅客349万人次，在保证客车开行基本规模和主要方向、各个地区通达性的基础上，较好满足了旅客出行需要。

该负责人表示，在认真落实加强旅客体温监测、引导旅客全程佩戴口罩、保持人员间距、严格进行站车场所通风消毒等措施的基础上，充分发挥铁路电子客票进出站、互联网订餐等“无接触式”服务的优势，尽可能减少人员接触，努力让各位旅客走得安全走得放心。

此外，该负责人还表示，铁路部门加强了能源和节日物资运输，全力服务人民群众就地过年，充分用好客车调整后释放出的货运能力，加大主要煤运通道运输上量组织力度，开行年货专列，组织南菜北运、北粮南运，主动保障电煤等能源物资和蔬菜、水果、粮油等节日生活物资运输，全力服务人民群众就地过年需求。节前15天，全国铁路日均装车170818车，同比增加14849车，增长9.5%。

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