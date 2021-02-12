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2021年除夕当日银联网络交易增长10.4%

联合银行为春节交易高峰提供坚实保障

2021年02月12日16:39 | 来源：人民网-金融频道
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除夕当天（2月11日0时至24时），银联网络交易金额3572亿元，较去年除夕同比增长7.1%。银联网络交易笔数较去年除夕同比增长10.4%。银联持续做好全时段生产运营保障，为除夕交易高峰的平稳度过提供坚实保障。

据银联有关负责人介绍，随着多地提出“就地过年”倡议，为更好满足消费者的支付需求，中国银联会同各商业银行、支付机构等产业各方开展了大量准备工作，建立全方位运行合作机制，确保支付畅通有序，保障春节交易高峰期间系统安全稳定运行。目前，银联已形成两地多中心分布式架构，可实现多中心系统快速切换，支持峰值每秒24万笔交易。

同时，春节期间，银联消费优惠与金融服务“不打烊”，联合7家商业银行等产业各方，在全国范围内推出“新年缤纷惠”第二波“银联银行陪你过大年”新春消费惠民活动，保障持卡人安全消费、平安过年，助力各地消费市场继续回暖。

该负责人称，春节期间，广大用户可以通过云闪付APP免费转账，进行异地工资结算、货款尾款接收、发红包转压岁钱，输入对方手机号或银行卡号，随时随地，及时到卡，无任何手续费。此外，云闪付APP还支持670多家银行借记卡余额查询、150多家银行信用卡账单查询及0手续费还款、60家银行Ⅲ类账户申请、20省市一网通办、水电网气缴费、商城购物等，切实保障就地过年用户居家生活服务。

据了解，近年来，银联产品体系不断丰富，支付生态不断完善。目前，云闪付APP用户数超过3亿，银联受理网络覆盖全球179个国家和地区，境内外累计发行超过90亿张银联卡。银联与商业银行、支付机构持续在市场推广、场景建设合作、金融科技创新等多方面开展深入合作，共同推动业务持续升级和产业转型发展，探索共赢、健康、可持续的发展道路。

(责编：董童、高雷)

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